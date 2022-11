Call of Duty: Modern Warfare II ustanawia sprzedażowe rekordy

Activision ma powody do świętowania. Wydane 28 października Call of Duty: Modern Warfare II wykręca niesamowite wyniki. Lista rekordów jest długa. Zacznijmy od tego, że już w 3 dni od premiery gra sprzedała się dostarczając zawrotne 800 milionów dolarów dochodu. Był to najlepszy weekend otwarcia w historii franczyzy.

Call of Duty: Modern Warfare II sprzedaje się jak szalone

Call of Duty: Modern Warfare II ustanowiło również rekordy jeśli chodzi o liczbę unikalnych graczy i godzin rozgrywki podczas premiery wersji premium. Twórcy chwalą się tym, że ich gra pod kątem zarobków przebiła to, co łącznie zarobiły filmy „Top Gun: Maverick” i „Doctor Strange w multiwersum obłędu”. Oczywiście, najnowsza część serii pobiła również dotychczasowe rekordy ustanowione przez wydane w 2011 roku Modern Warfare 3.



„Dziękuję naszemu utalentowanemu zespołowi, który stworzył coś magicznego dzięki niezwykłemu kunsztowi i technologii, jak również globalnej społeczności graczy, którzy znajdują radość i spójność dzięki Call of Duty. Ten kamień milowy należy przypisać im” – powiedział Bobby Kotick, dyrektor generalny Activision Blizzard.



Na koniec przypomnijmy, że Call of Duty: Modern Warfare 2 zadebiutowało na rynku 28 października, a gra jest dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. A jeśli chcecie przeczytać więcej newsów na temat najnowszej odsłony słynnej serii, to poniżej znajdziecie najciekawsze artykuły.



Chętnie dowiemy się też jakie są Wasze wrażenia z Call of Duty: Modern Warfare 2 i czy Waszym zdaniem, gra zasługuje na tak duże zainteresowanie.