Call of Duty Modern Warfare 2 – wideo zestawia growy Amsterdam z rzeczywistością

Premiera Call of Duty: Modern Warfare 2 odbędzie się 28 października. Wiele osób miało już okazję zagrać w nowego CoD-a. Doceniają one wysoką jakość grafiki i realizm w produkcji. Dowodem na prawdziwość ich opinii jest filmik, jaki opublikował ostatnio autor kanału ElAnalistaDeBits na YouTube. Postanowił on porównać Amsterdam z gry z rzeczywistym odpowiednikiem. Wideo publikujemy na dole tej wiadomości.