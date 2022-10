Neymar i Paul Pogba w Call of Duty: Modern Warfare 2. Do sieci wyciekły screeny

Wygląda na to, że plotki o pojawieniu się znanych piłkarzy w nowej odsłonie Call of Duty były prawdziwe.

Dziś oficjalna premiera Call of Duty: Modern Warfare 2. Już jakiś czas temu jednak jeden z branżowych insiderów informował, że Activision ma szykować specjalne wydarzenia, w ramach którego w tegorocznej odsłonie popularnej serii w roli Operatorów wystąpią znani piłkarze, w tym m.in. Leo Messi. Tymczasem wiele wskazuje na to, że wspomniane doniesienia były prawdziwe, czego dowodem są zrzuty ekranu, które trafiły do sieci.

Activision pozwoli graczom wcielić się w znanych piłkarzy w Call of Duty: Modern Warfare 2

Na udostępnionych materiałach możemy zobaczyć dwóch popularnych piłkarzy – Neymara oraz Paula Pogbę. Zarówno Brazylijczyk, jak i Francuz ubrani są w militarne stroje. Zawodnicy wygląda jak rasowi żołnierze i sprawiają wrażenie gotowych do wzięcia udziału w bitwie. Niestety wraz ze zrzutami ekranu nie pojawiły się żadne dodatkowe informacje na temat wydarzenia skierowanego do fanów futbolu.



Na ten moment nie pozostaje nic innego, jak cierpliwie czekać na szczegóły dotyczące eventu, którymi wkrótce powinno podzielić się Activision. Niewykluczone, że wydarzenie z gwiazdami futbolu odbędzie się w okolicach tegorocznych Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, które rozpoczną się już 20 listopada.



Na koniec przypomnijmy, że Call of Duty: Modern Warfare 2 debiutuje dziś na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Od tygodnia gracze, którzy złożyli zamówienia przedpremierowe, mogą jednak cieszyć się rozgrywką w kampanii fabularnej.

Wczytywanie ramki mediów.