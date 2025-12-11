Zaloguj się lub Zarejestruj

Call of Duty: Black Ops 7 z nową aktualizacją. Patch poprawia multiplayer i Zombies

Mikołaj Berlik
2025/12/11 18:10
Aktualizacja usuwa exploity, balansuje przeciwników i naprawia błędy w trybach współpracy

Najnowsza aktualizacja Call of Duty: Black Ops 7 przyniosła poprawki dla multiplayera, trybu Zombies oraz końcowych aktywności. Patch z 10 grudnia skupia się na usunięciu exploitów, korektach wyzwań oraz usprawnieniu stabilności gry.

Call of Duty: Black Ops 7 – co zmienia aktualizacja?

W multiplayerze deweloperzy naprawili miejsca na mapach takich jak Standoff, Toshin czy Scar, gdzie gracze mogli wychodzić poza przeznaczony obszar rozgrywki. Poprawiono również działanie niektórych perków, a wyzwania Full Auto Mayhem i One Man Army przestały kończyć się po jednym zabiciu. W interfejsie usunięto błędy związane m.in. z wyborem trybu One in the Chamber czy wyświetlaniem statystyk.

Zmiany dotknęły także Zombies. W Astra Malorum poprawiono błąd z amunicją LGM-1 oraz sytuacje, w których gracze przypadkowo otrzymywali nagrodę za ukończenie głównego questa mimo porażki. Ashes of the Damned doczekało się zamknięcia exploita pozwalającego blokować ścieżki zombie przy użyciu Ol’ Tessie. HVT Uber Klaus może być teraz ogłuszany, a jego odporność została delikatnie zmniejszona.

Aktualizacja wzmacnia również stabilność gry — zarówno w rozgrywkach solo, jak i w kooperacji. Poprawiono działanie umiejętności Ballistic Shell, a egzotyczne bronie ponownie zdobywają poziomy i postępy w kamuflażach.

Twórcy Call of Duty: Black Ops 7 naprawili błędy blokujące cooldown Ballistic Shell, problemy z progresją egzotycznych broni oraz nieprawidłowe działanie broni do walki wręcz z umiejętnością Mega Punch. Zmiany mają poprawić płynność późniejszych etapów gry i przygotować graczy na kolejne aktualizacje.

Źródło:https://insider-gaming.com/call-of-duty-black-ops-7-patch-notes-december-10/

