Call of Duty: Black Ops 7 z nową aktualizacją. Patch poprawia multiplayer i Zombies

Najnowsza aktualizacja Call of Duty: Black Ops 7 przyniosła poprawki dla multiplayera, trybu Zombies oraz końcowych aktywności. Patch z 10 grudnia skupia się na usunięciu exploitów, korektach wyzwań oraz usprawnieniu stabilności gry.

Call of Duty: Black Ops 7 – co zmienia aktualizacja?

W multiplayerze deweloperzy naprawili miejsca na mapach takich jak Standoff, Toshin czy Scar, gdzie gracze mogli wychodzić poza przeznaczony obszar rozgrywki. Poprawiono również działanie niektórych perków, a wyzwania Full Auto Mayhem i One Man Army przestały kończyć się po jednym zabiciu. W interfejsie usunięto błędy związane m.in. z wyborem trybu One in the Chamber czy wyświetlaniem statystyk.