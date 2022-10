Call of Duty: Modern Warfare 2 zachwyciło grafiką. Gracze oczarowani realizmem

Od czwartku pierwsi gracze mogą już spróbować swoich sił w Call of Duty: Modern Warfare 2. Udostępniona we wczesnym dostępnie kampania dla pojedynczego gracza jest już w całości dostępna dla osób, które zamówiło najnowszą produkcję Infinity Ward przed premierą. Okazuje się, że nowa odsłona Call of Duty może stanąć do pojedynku o tytuł najładniejszej gry roku. W jednej z misji rozgrywającej się w Amsterdamie otrzymujemy możliwość swobodnego poruszania się uliczkami miasta, które wyglądają „niewiarygodnie realistycznie”. Gracze są zachwyceni poziomem oprawy graficznej i szczegółowością otoczenia.