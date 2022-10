Call of Duty: Modern Warfare 2 otrzyma DLC z kampanią? Twórcy mogą zaskoczyć

Premiera Call of Duty: Modern Warfare 2 za nieco ponad dwa tygodnie. Według nieoficjalnych informacji nadchodząca odsłona popularnej serii ma doczekać się wydarzenia związanego ze światowymi gwiazdami piłki nożnej. Tymczasem w sieci pojawia się coraz więcej doniesień, według których produkcja studia Infinity Ward otrzyma w przyszłym roku DLC, które wprowadzi do gry nie tylko nowe mapy, ale także kampanię fabularną.

Insider przekonuje, że Call of Duty: Modern Warfare 2 doczeka się dodatkowej zawartości związanej z kampanią single-player

Jako pierwszy o przyszłorocznym dodatku do Call of Duty: Modern Warfare 2 poinformował użytkownik Twittera posługujący się pseudonimem TheGhostOfHope, który znany jest z publikowania różnego rodzaju informacji związanych z popularną serią pierwszoosobowych strzelanin. Leaker zdradził, że nadchodząca odsłona cyklu doczeka się DLC, w którym wprowadzone zostaną m.in. odświeżone wersje map z poprzednich części Call of Duty.



W dyskusję włączył się również Jason Schreier, znany branżowy insider i dziennikarz, który potwierdził, że Activision zamierza w przyszłym roku „sprzedawać nowe rzeczy” do Call of Duty: Modern Warfare 2. Informator wspomina o pewnego rodzaju rozszerzeniach i jest przekonany, że mają one „zawierać rzeczy związane z kampanią”. Schreier nie ujawnił jednak żadnych dodatkowych szczegółów, ale podkreślił, że w przyszłym roku nie doczekamy się nowej odsłony Call of Duty, co może zwiększać szansę na fabularne DLC do tegorocznej części cyklu.



Tom Henderson na łamach portalu Insider Gaming także potwierdził, że Activision szykuje na przyszły rok „DLC premium”. Insider zaznaczył jednak, że nie jest w stanie potwierdzić czy wspomniany dodatek rzeczywiście będzie oferował nowe atrakcje dla miłośników kampanii single-player.



Na koniec przypomnijmy, że Call of Duty: Modern Warfare 2 zadebiutuje 28 października bieżącego roku na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się ze zwiastunem prezentującym pecetową wersję nadchodzącej odsłony serii. Materiał znajdziecie pod tym adresem.