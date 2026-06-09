Były reżyser Wiedźmina czeka na Pieśni Przeszłości. "Mam tylko jedną prośbę"

Z jednej strony mowa o jednej z najlepszych gier w historii. Z drugiej zaś o produkcji, której rozwój zakończono lata temu.

Były reżyser Wiedźmina z prośbą do twórców Pieśni Przeszłości

O Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni Przeszłości zapytany został niedawno Konrad Tomaszkiewicz. Polski deweloper przez lata związany był z CD Projekt RED, biorąc udział w pracach nad wszystkimi trzema odsłonami wiedźmińskiego cyklu. Niemniej na Summer Game Fest 2026, gdzie odbył się z nim wywiad, przybył już jako przedstawiciel własnego studia, Rebel Wolves. Studia, które pracuje nad swoim debiutanckim tytułem, tj. The Blood of Dawnwalker. Co jednak jest w tym wszystkim ciekawe, sam 44-latek przyznał, że nigdy wcześniej nie miał okazji, by zagrać w Wiedźmina nie jako tworząca go osoba, a jako zwykły gracz.