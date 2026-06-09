Były reżyser Wiedźmina czeka na Pieśni Przeszłości. "Mam tylko jedną prośbę"

Od kilku tygodni wiemy, że Wiedźmin 3: Dziki Gon faktycznie otrzyma 3. rozszerzenie. I jest to duża sprawa.
Z jednej strony mowa o jednej z najlepszych gier w historii. Z drugiej zaś o produkcji, której rozwój zakończono lata temu.
Były reżyser Wiedźmina z prośbą do twórców Pieśni Przeszłości
O Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni Przeszłości zapytany został niedawno Konrad Tomaszkiewicz. Polski deweloper przez lata związany był z CD Projekt RED, biorąc udział w pracach nad wszystkimi trzema odsłonami wiedźmińskiego cyklu. Niemniej na Summer Game Fest 2026, gdzie odbył się z nim wywiad, przybył już jako przedstawiciel własnego studia, Rebel Wolves. Studia, które pracuje nad swoim debiutanckim tytułem, tj. The Blood of Dawnwalker. Co jednak jest w tym wszystkim ciekawe, sam 44-latek przyznał, że nigdy wcześniej nie miał okazji, by zagrać w Wiedźmina nie jako tworząca go osoba, a jako zwykły gracz.
Z tego też powodu jego spojrzenie na Dziki Gon może się różnić od spojrzenia fanów:
Nigdy nie grałem w gry z serii Wiedźmin jako gracz. [...] Byłem deweloperem, który grał w to przez cały czas. Nie mógłbym teraz zagrać w Wiedźmina 3, nawet od początku, ponieważ widziałem go zbyt wiele razy.
GramTV przedstawia:
Dopiero przy okazji Pieśni Przeszłości Tomaszkiewicz stanie przed szansą, by zaliczyć swój “debiut” jako gracz, jeżeli chodzi o opowieść o Geralcie. Nie da się jednak ukryć, że mimo wszystko deweloper ma osobisty stosunek do całej serii. Nie dziwi zatem fakt, iż przy okazji wspomnianego wywiadu wyraził on swoje nadzieje i jednocześnie wystosował prośbę w kierunku twórców z Fool’s Theory oraz CD Projekt RED.
Mam nadzieję, że ten dodatek będzie dobry. Zagram w niego po raz pierwszy jako gracz. I mam tylko jedną prośbę... jak by to ująć grzecznie... żeby zrobili to dobrze – podsumował były pracownik REDÓW.
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