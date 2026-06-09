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Były reżyser Wiedźmina czeka na Pieśni Przeszłości. "Mam tylko jedną prośbę"

Maciej Petryszyn
2026/06/09 14:00
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Od kilku tygodni wiemy, że Wiedźmin 3: Dziki Gon faktycznie otrzyma 3. rozszerzenie. I jest to duża sprawa.

Z jednej strony mowa o jednej z najlepszych gier w historii. Z drugiej zaś o produkcji, której rozwój zakończono lata temu.

Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni Przeszłości
Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni Przeszłości

Były reżyser Wiedźmina z prośbą do twórców Pieśni Przeszłości

O Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni Przeszłości zapytany został niedawno Konrad Tomaszkiewicz. Polski deweloper przez lata związany był z CD Projekt RED, biorąc udział w pracach nad wszystkimi trzema odsłonami wiedźmińskiego cyklu. Niemniej na Summer Game Fest 2026, gdzie odbył się z nim wywiad, przybył już jako przedstawiciel własnego studia, Rebel Wolves. Studia, które pracuje nad swoim debiutanckim tytułem, tj. The Blood of Dawnwalker. Co jednak jest w tym wszystkim ciekawe, sam 44-latek przyznał, że nigdy wcześniej nie miał okazji, by zagrać w Wiedźmina nie jako tworząca go osoba, a jako zwykły gracz.

Z tego też powodu jego spojrzenie na Dziki Gon może się różnić od spojrzenia fanów:

Nigdy nie grałem w gry z serii Wiedźmin jako gracz. [...] Byłem deweloperem, który grał w to przez cały czas. Nie mógłbym teraz zagrać w Wiedźmina 3, nawet od początku, ponieważ widziałem go zbyt wiele razy.

GramTV przedstawia:

Dopiero przy okazji Pieśni Przeszłości Tomaszkiewicz stanie przed szansą, by zaliczyć swój “debiut” jako gracz, jeżeli chodzi o opowieść o Geralcie. Nie da się jednak ukryć, że mimo wszystko deweloper ma osobisty stosunek do całej serii. Nie dziwi zatem fakt, iż przy okazji wspomnianego wywiadu wyraził on swoje nadzieje i jednocześnie wystosował prośbę w kierunku twórców z Fool’s Theory oraz CD Projekt RED.

Mam nadzieję, że ten dodatek będzie dobry. Zagram w niego po raz pierwszy jako gracz. I mam tylko jedną prośbę... jak by to ująć grzecznie... żeby zrobili to dobrze – podsumował były pracownik REDÓW.

Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni Przeszłości trafi na rynek w 2027 roku, chociaż pierwotnie studio celowało w rok 2026. Tak czy inaczej, więcej szczegółów mamy otrzymać już latem, a na tegorocznym Gamescomu dojdzie nawet do pokazu. Samo rozszerzenie skalą ma być zbliżone do Krwi i Wina, a należy też wspomnieć, że dostarczy nam ono nowych kart do Gwinta. Jednocześnie jednak, wbrew plotkom, dodatek nie będzie prologiem do Wiedźmina 4.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/the-witcher/former-witcher-3-director-has-just-one-request-for-cd-projekt-red-as-it-finalizes-songs-of-the-past-expansion/

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Wiedźmin 3: Dziki Gon
rozszerzenie
The Witcher 3: Wild Hunt
Konrad Tomaszkiewicz
Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni przeszłości
The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112