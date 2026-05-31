Wiedźmin 3: Pieśni Przeszłości to nie prolog do Wiedźmina 4 i nowej trylogii. CD Projekt Red zaskakuje

Gracze nie powinni spodziewać się zbyt wielu nawiązań w dodatku do nadchodzącej czwartej części, która tym razem skupi się na Ciri?

Kilka dni temu CD Projekt Red oficjalnie zapowiedział nowy dodatek, czyli Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni Przeszłości. Choć rozszerzenie opowie całkowicie samodzielną historię Geralta osadzoną po wydarzeniach z podstawowej gry, twórcy przyznają, że produkcja będzie miała również znaczenie dla przyszłości całej marki.

Wiedźmin 3: Pieśni Przeszłości – dodatek nie będzie wprowadzeniem do Wiedźmina 4

Podczas rozmowy z inwestorami współprezes CD Projektu, Michał Nowakowski, został zapytany o miejsce dodatku w uniwersum Wiedźmina, przyczyny przesunięcia premiery na 2027 rok oraz możliwość tworzenia kolejnych rozszerzeń dla przyszłej trylogii. Jak podkreślił przedstawiciel studia, głównym celem projektu jest dostarczenie fanom wysokiej jakości przygody i zachęcenie ich do ponownego odwiedzenia świata Wiedźmina.