Po latach Darkest Dungeon otrzyma nowe DLC! Twórcy wracają do kultowego RPG z okazji jubileuszu

Coraz więcej studiów wraca do swoich największych klasyków. Po Diablo 2 i Wiedźminie 3 przyszła pora na Darkest Dungeon. Choć druga odsłona odniosło sukces i zebrało solidne recenzje, wielu graczy do dziś uważa, że nie dorównało kultowemu statusowi pierwszej odsłony serii. Teraz Red Hook Studios postanowiło wrócić właśnie do oryginalnego Darkest Dungeon, zapowiadając pierwsze od kilku lat rozszerzenie do gry. Dodatek ma uczcić 10-lecie premiery jednego z najważniejszych niezależnych RPG ostatniej dekady.

Na horyzoncie dodatek do Darkest Dungeon z okazji 10-lecia gry

Nowe rozszerzenie nosi tytuł Darkest Dungeon: The Fire's Edge i zadebiutuje 18 sierpnia. DLC wprowadzi do pierwszej części dwóch bohaterów znanych z Darkest Dungeon 2 – Duelistkę oraz Runaway. Duelistka specjalizuje się w zadawaniu obrażeń i płynnym przemieszczaniu między pozycjami drużyny, przełączając się pomiędzy ofensywnym i defensywnym stylem walki. Z kolei Runaway wykorzystuje nowy typ obrażeń oparty na podpaleniu (Burn), który po raz pierwszy trafi do oryginalnego Darkest Dungeon.