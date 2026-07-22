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Po latach Darkest Dungeon otrzyma nowe DLC! Twórcy wracają do kultowego RPG z okazji jubileuszu

Jakub Piwoński
2026/07/22 11:30
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Wielu fanów spodziewało się dalszego rozwoju Darkest Dungeon 2. Tymczasem Red Hook Studios postanowiło zaskoczyć graczy i przygotowało dodatek do pierwszej części.

Coraz więcej studiów wraca do swoich największych klasyków. Po Diablo 2 i Wiedźminie 3 przyszła pora na Darkest Dungeon. Choć druga odsłona odniosło sukces i zebrało solidne recenzje, wielu graczy do dziś uważa, że nie dorównało kultowemu statusowi pierwszej odsłony serii. Teraz Red Hook Studios postanowiło wrócić właśnie do oryginalnego Darkest Dungeon, zapowiadając pierwsze od kilku lat rozszerzenie do gry. Dodatek ma uczcić 10-lecie premiery jednego z najważniejszych niezależnych RPG ostatniej dekady.

Darkest Dungeon
Darkest Dungeon

Na horyzoncie dodatek do Darkest Dungeon z okazji 10-lecia gry

Nowe rozszerzenie nosi tytuł Darkest Dungeon: The Fire's Edge i zadebiutuje 18 sierpnia. DLC wprowadzi do pierwszej części dwóch bohaterów znanych z Darkest Dungeon 2 – Duelistkę oraz Runaway. Duelistka specjalizuje się w zadawaniu obrażeń i płynnym przemieszczaniu między pozycjami drużyny, przełączając się pomiędzy ofensywnym i defensywnym stylem walki. Z kolei Runaway wykorzystuje nowy typ obrażeń oparty na podpaleniu (Burn), który po raz pierwszy trafi do oryginalnego Darkest Dungeon.

GramTV przedstawia:

Na tym jednak lista nowości się nie kończy. Red Hook Studios przygotowało również szereg zmian wpływających na rozwój drużyny i zarządzanie osadą. Twórcy przebudują system błyskotek (Trinkets), dodając nowe mechaniki, a także rozbudują osadę Hamlet o trzy nowe dzielnice: Academie Duello, Craftworks oraz Archaeological Base Camp.

Powrót do pierwszego Darkest Dungeon może być dla wielu graczy sporym zaskoczeniem. Od premiery drugiej części wydawało się, że studio całkowicie skupi się na jej rozwoju. Red Hook Studios uspokaja jednak fanów – prace nad kontynuacją nadal trwają, a kolejne DLC do Darkest Dungeon 2 ma ukazać się na początku 2027 roku. Zapowiedź The Fire's Edge to przede wszystkim ukłon w stronę fanów oryginału, który od swojej premiery w 2016 roku pozostaje jedną z najwyżej ocenianych i najbardziej wpływowych niezależnych gier RPG.

Tagi:

News
DLC
dodatek
RPG
rozszerzenie
Darkest Dungeon
Red Hook Studios
Darkest Dungeon 2
Darkest Dungeon: The Fire's Edge
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112