Wiedźmin 3: Pieśni Przeszłości zachwycą skalą. REDZI ujawniają nowe szczegóły dodatku

Maciej Petryszyn
2026/05/28 20:00
CD Projekt RED zapewniał, że czwartkowy stream w całości poświęcony będzie dodatkowi Krew i Wino. Cóż, prawie tak było… Prawie.

Pod sam koniec transmisji z okazji 10. rocznicy wydania wspomnianego dodatku padł temat nowego rozszerzenia. A my dowiedzieliśmy się kilku ciekawych rzeczy.

Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni Przeszłości
Pieśni Przeszłości tak duże jak Krew i Wino

Przede wszystkim przedstawiciele REDÓW potwierdzili, iż domysły fanów co do Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni Przeszłości były prawdziwe. Fabuła faktycznie ma mieć związek ze świętem Belleteyn, które ma mieć swój punkt w opowieści. Wcześniej społeczność doszła do tego wniosku z uwagi na miecz, który Geralt miał zarówno w ilustracji prezentującej owe święto, jak i nadchodzący dodatek. A właśnie – miecz. Wielu fanów zastanawiał, dlaczego wiedźmin, mając na plecach oba swoje miecze, dzierży w rękach trzeci oręż. Oczywiście powodu jeszcze nie znamy, aczkolwiek zapewniono nas, iż miecz numer trzy ma być bardzo duże znaczenie.

Przy okazji otrzymaliśmy rozeznanie co do tego, z jak dużym pakietem nowej zawartości będziemy mieli do czynienia. Ci, którzy obawiali się, iż rzecz tworzona wraz z Fool’s Theory będzie miała wymiar raczej symboliczny, mogą odetchnąć z ulgą. Według słów osób prowadzących transmisję Pieśni Przeszłości mają być porównywalne do Krwi i Wina. A warto pamiętać, że to właśnie to rozszerzenie przyniosło nam m.in. zupełnie nowy region, czyli Księstwo Toussaint. Nie mogło też zabraknąć kwestii Gwinta. I tak – legendarna karcianka zostanie wzbogacona o zupełnie nowe karty, bo przecież nie mogło być inaczej.

Więcej na temat Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni Przeszłości mamy dowiedzieć się późnym latem. Rozszerzenie zostanie też zaprezentowane podczas tegorocznego Gamescomu w Kolonii. Na koniec – trzeci dodatek ma ukazać się w 2027 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

