Wiedźmin 3: Pieśni Przeszłości zachwycą skalą. REDZI ujawniają nowe szczegóły dodatku

CD Projekt RED zapewniał, że czwartkowy stream w całości poświęcony będzie dodatkowi Krew i Wino. Cóż, prawie tak było… Prawie.

Pod sam koniec transmisji z okazji 10. rocznicy wydania wspomnianego dodatku padł temat nowego rozszerzenia. A my dowiedzieliśmy się kilku ciekawych rzeczy.

Pieśni Przeszłości tak duże jak Krew i Wino

Przede wszystkim przedstawiciele REDÓW potwierdzili, iż domysły fanów co do Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni Przeszłości były prawdziwe. Fabuła faktycznie ma mieć związek ze świętem Belleteyn, które ma mieć swój punkt w opowieści. Wcześniej społeczność doszła do tego wniosku z uwagi na miecz, który Geralt miał zarówno w ilustracji prezentującej owe święto, jak i nadchodzący dodatek. A właśnie – miecz. Wielu fanów zastanawiał, dlaczego wiedźmin, mając na plecach oba swoje miecze, dzierży w rękach trzeci oręż. Oczywiście powodu jeszcze nie znamy, aczkolwiek zapewniono nas, iż miecz numer trzy ma być bardzo duże znaczenie.