Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy dodatek do Wiedźmina 3 miał ukazać się w tym roku. CD Projekt tłumaczy opóźnienie

Maciej Petryszyn
2026/05/29 15:20
0
0

Po wielu miesiącach plotek CD Projekt RED potwierdził niedawno istnienie trzeciego dodatku do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Ale jest haczyk.

Otóż okazało się, że na Pieśni Przeszłości przyjdzie nam poczekać aż do 2027 roku. A wcale nie musiało tak być.

Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni Przeszłości
Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni Przeszłości

Pieśni Przeszłości faktycznie były planowane na 2026 rok

Przypomnijmy, że gdy jeszcze nowe rozszerzenie znajdowało się w sferze medialnych doniesień, mówiło się, iż zagramy w nie jeszcze w tym roku. Tymczasem CD Projekt RED potwierdził, iż trzeci dodatek do Wiedźmina 3 zostanie wydany dopiero w roku 2027. Jak się jednak okazuje, pierwotne plany polskiego studia faktycznie mówiły o tegorocznej premierze, co potwierdzili sami REDZI podczas telekonferencji omawiającej wyniki finansowe firmy. Ostatecznie jednak zdecydowano się poczekać, by w ten sposób dopracować wszystkie aspekty nowej zawartości.

O powodach opowiedział Michał Nowakowski, dyrektor generalny CD Projekt RED:

Planowaliśmy wydać Songs of the Past w tym roku. Zdecydowaliśmy jednak, wspólnie z zespołem deweloperskim, że gra ukaże się w 2027 roku, aby osiągnąć jak najlepszy możliwy rezultat z perspektywy konsumenta, co ostatecznie, szczerze mówiąc, jest jedyną rzeczą, która naprawdę się liczy

GramTV przedstawia:

Do kwestii tej odniósł się również Piotr Nielubowicz, dyrektor finansowy studia:

Od kilku kwartałów powtarzamy, że nasz katalog obejmuje niezapowiedziane projekty będące obecnie w zaawansowanej fazie produkcji. Wśród nich jest dodatek tworzony we współpracy z Fool’s Theory. Nasze początkowe plany zakładały premierę Songs of the Past w tym roku, ale ostatecznie zdecydowaliśmy o przesunięciu jej na 2027 rok.

Podczas ostatniej transmisji z okazji 10. rocznicy premiery poprzedniego dodatku, Krew i Wino, ujawniono kilka ciekawostek związanych z Pieśniami Przeszłości. Te swoją skalą mają być zbliżone właśnie do drugiego rozszerzenia do Wiedźmina 3. Ponadto dowiedzieliśmy się m.in. o święcie, które będzie ważnym elementem fabuły, a nawet poruszono kwestię trzeciego miecza Geralta.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/19791-the-songs-of-the-past-expansion-for-the-witcher-3-was-originally-scheduled-for-release-this-year

Tagi:

News
dodatek
CD Projekt RED
Wiedźmin 3: Dziki Gon
rozszerzenie
The Witcher 3: Wild Hunt
opóźnienie
Piotr Nielubowicz
Michał Nowakowski
opóźnienie premiery
2026
2027
Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni przeszłości
The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112