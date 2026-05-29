Nowy dodatek do Wiedźmina 3 miał ukazać się w tym roku. CD Projekt tłumaczy opóźnienie

Otóż okazało się, że na Pieśni Przeszłości przyjdzie nam poczekać aż do 2027 roku. A wcale nie musiało tak być.

Pieśni Przeszłości faktycznie były planowane na 2026 rok

Przypomnijmy, że gdy jeszcze nowe rozszerzenie znajdowało się w sferze medialnych doniesień, mówiło się, iż zagramy w nie jeszcze w tym roku. Tymczasem CD Projekt RED potwierdził, iż trzeci dodatek do Wiedźmina 3 zostanie wydany dopiero w roku 2027. Jak się jednak okazuje, pierwotne plany polskiego studia faktycznie mówiły o tegorocznej premierze, co potwierdzili sami REDZI podczas telekonferencji omawiającej wyniki finansowe firmy. Ostatecznie jednak zdecydowano się poczekać, by w ten sposób dopracować wszystkie aspekty nowej zawartości.