Resident Evil Requiem poczeka na dodatek. Capcom stawia najpierw na remake klasyka

Przy okazji ostatnich pokazów mocno liczono na Capcom – że powie coś o dodatku do Resident Evil Requiem. Nic z tego.

Owszem, temat serii RE się pojawił. Ale za sprawą przewijającego się od dawna w plotkach Resident Evil Veronica – remake’u Code: Veronica z 2000 roku.

DLC do Requiem dopiero po remake’u Code: Veronica?

Nie oznacza to jednak, że temat dużego rozszerzenia do Resident Evil Requiem trafił do szafy. Z nową porcją doniesień na ten temat przychodzi znany insider o nicku Dusk Golem. Z opublikowanego przez niego wpisu wynika, że Capcom w ogóle chce położyć nacisk na duże fabularne dodatki w ramach serii Resident Evil. I to nie tylko w przypadku Requiem, ale również i kolejnych odsłon tego zasłużonego cyklu. Leaker mówi przy tym, że DLC te miałyby prezentować długość oraz ambicje na poziomie Separate Ways do Resident Evill 4 czy też Shadow of Rose do Resident Evil Village.