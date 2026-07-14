Resident Evil Requiem poczeka na dodatek. Capcom stawia najpierw na remake klasyka

Przy okazji ostatnich pokazów mocno liczono na Capcom – że powie coś o dodatku do Resident Evil Requiem. Nic z tego.
Owszem, temat serii RE się pojawił. Ale za sprawą przewijającego się od dawna w plotkach Resident Evil Veronica – remake’u Code: Veronica z 2000 roku.
DLC do Requiem dopiero po remake’u Code: Veronica?
Nie oznacza to jednak, że temat dużego rozszerzenia do Resident Evil Requiem trafił do szafy. Z nową porcją doniesień na ten temat przychodzi znany insider o nicku Dusk Golem. Z opublikowanego przez niego wpisu wynika, że Capcom w ogóle chce położyć nacisk na duże fabularne dodatki w ramach serii Resident Evil. I to nie tylko w przypadku Requiem, ale również i kolejnych odsłon tego zasłużonego cyklu. Leaker mówi przy tym, że DLC te miałyby prezentować długość oraz ambicje na poziomie Separate Ways do Resident Evill 4 czy też Shadow of Rose do Resident Evil Village.
Co zaś się tyczy samego Requiem, temat rozszerzenia do tej gry wciąż ma znajdować się na tapecie. Niemniej to nie ono ma pierwsze miejsce w nadchodzącym harmonogramie premier. W pierwszej kolejności Capcom ma rzekomo wypuścić na rynek wspomniane Resident Evil Veronica i dopiero wtedy pójść w kierunku dużego DLC do tegorocznego hitu. Tak o całej sprawie pisze Dusk Golem:
W ostatnich latach, w erze silnika RE Engine, Capcom miał problem z grami pobocznymi, takimi jak Revelations, gry z serii Chronicles czy Survivor. Podobno to jest czymś w rodzaju tymczasowego rozwiązania stosowanego przez Capcom, polegającego na inwestowaniu w dłuższe fabularne dodatki DLC do swoich gier RE, które działają jako mniejsze, bardziej eksperymentalne “historie poboczne” dla tej franczyzy. Pomoże to również zapełnić ich harmonogram premier pomiędzy większymi grami RE.
GramTV przedstawia:
Niemniej samo określenie, że coś wydarzy się po premierze Resident Evil Veronica mówi raczej niewiele. Wiemy bowiem, że gra ta trafi na rynek w 2027 roku, ale żadnego konkretnego terminu nie ma. A to oznacza, że nie wiadomo też, choćby w przybliżeniu, kiedy spodziewać się wspomnianego dodatku do Resident Evil Requiem.
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