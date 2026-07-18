Assassin’s Creed Black Flag Resynced może dostać DLC. Nie chodzi jednak o Freedom Cry

Chociaż jeszcze przed premierą były obawy, okazały się one niesłuszne. Remake Assassin’s Creed 4: Black Flag to wielki hit Ubisoftu.

Wydane nieco ponad tydzień temu Assassin’s Creed Black Flag Resynced sprzedaje się jak ciepłe bułeczki. Jedna z najlepszych odsłon w historii serii, wzbogacona o najnowocześniejszą wersję silnika Ubisoftu, radzi sobie świetnie, chociaż ma pewien mankament. Mianowicie studio w Singapurze wzięło na tapet jedynie podstawową wersję AC4, pomijając wydane do tej gry dodatki. W tym również ten największy, a więc Freedom Cry , którego akcja dzieje się 15 lat po wydarzeniach podstawki . Sterujemy wówczas poczynaniami nie Edwarda Kenwaya, a Adewale, którego los rzuca na Saint-Domingue.

Hit na tyle duży, że już zaczął przewijać się temat DLC . Chociaż nie w takim kontekście, jak myślicie.

Czy zatem Black Flag Resynced doczeka się swojej wersji Freedom Cry? Do tematu w rozmowie z JorRaptor odniósł się Richard Knight, reżyser gry. Ujawnił on, że w jego zespole faktycznie rodzą się idee na temat dodatku, aczkolwiek wygląda to, że twórcy nie mają raczej zamiaru wynurzać się poza Karaiby. Trudno się zresztą dziwić, bo odświeżenie rozszerzenia z Adewale wymagałoby de facto stworzenia wszystkiego od podstaw, gdyż, jak zostało wspomniane, dodatek rozgrywa się w innej części kontynentu. Dlatego też, chociaż nikt tego definitywnie nie wyklucza, trudno oczekiwać Freedom Cry Resynced w najbliższej dającej się przewidzieć przyszłości.

Mimo to zupełnie nowy dodatek, w obliczu sukcesu Black Flag Resynced, jest bardzo możliwy: