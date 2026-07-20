Wiedźmin 3, jakiego znamy, skończy się już w październiku. CD Projekt RED potwierdził duże zmiany

Choć Pieśni przeszłości nie mają jeszcze daty premiery, CD Projekt RED stopniowo ujawnia, czego gracze mogą spodziewać się po nowym dodatku do Wiedźmina 3: Dzikiego Gonu. Jedna z najważniejszych zmian nie dotyczy jednak fabuły ani rozgrywki, lecz wymagań sprzętowych, które wkrótce ulegną znaczącym zmianom.

Windows 11 stanie się obowiązkowy. Zmiany obejmą także dyski i DirectX

CD Projekt RED poinformował, że wraz z kolejną aktualizacją Wiedźmin 3: Dziki Gon przestanie być oficjalnie wspierany na systemie Windows 10. Decyzja jest konsekwencją zakończenia wsparcia tego systemu przez Microsoft. Studio wyjaśnia, że bez aktualizacji zabezpieczeń, oficjalnego wsparcia platformy i nowych sterowników kart graficznych nie będzie już testować swoich gier na Windowsie 10. Takie same zasady obejmą również Cyberpunka 2077.