Wiedźmin 3, jakiego znamy, skończy się już w październiku. CD Projekt RED potwierdził duże zmiany

Wiedźmin 3 żegna się z Windows 10. Poznajcie nowe wymagania sprzętowe.
Choć Pieśni przeszłości nie mają jeszcze daty premiery, CD Projekt RED stopniowo ujawnia, czego gracze mogą spodziewać się po nowym dodatku do Wiedźmina 3: Dzikiego Gonu. Jedna z najważniejszych zmian nie dotyczy jednak fabuły ani rozgrywki, lecz wymagań sprzętowych, które wkrótce ulegną znaczącym zmianom.
Windows 11 stanie się obowiązkowy. Zmiany obejmą także dyski i DirectX
CD Projekt RED poinformował, że wraz z kolejną aktualizacją Wiedźmin 3: Dziki Gon przestanie być oficjalnie wspierany na systemie Windows 10. Decyzja jest konsekwencją zakończenia wsparcia tego systemu przez Microsoft. Studio wyjaśnia, że bez aktualizacji zabezpieczeń, oficjalnego wsparcia platformy i nowych sterowników kart graficznych nie będzie już testować swoich gier na Windowsie 10. Takie same zasady obejmą również Cyberpunka 2077.
To jednak nie koniec zmian. Wraz z następną aktualizacją minimalne wymagania sprzętowe zostaną podniesione. Do uruchomienia gry potrzebne będą:
procesor AMD Ryzen 5 2600 lub Intel Core i5-8400,
karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1660 lub AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB,
12 GB pamięci RAM,
6 GB pamięci VRAM,
dysk SSD z 70 GB wolnego miejsca,
64-bitowy system Windows 11.
GramTV przedstawia:
CD Projekt RED rezygnuje także ze wsparcia dla dysków HDD. Wiedźmin 3 będzie działał wyłącznie z wykorzystaniem DirectX 12. Osoby, których komputery nie spełnią nowych wymagań, będą mogły wrócić do wcześniejszej wersji gry.
Wszystkie te zmiany mają przygotować grę na premierę Pieśni Przeszłości. Dodatek ma fabularnie połączyć wydarzenia z Wiedźmina 3: Dzikiego Gonu z nadchodzącym Wiedźminem 4, w którym główną bohaterką będzie Ciri. Premiera rozszerzenia planowana jest na 2027 rok, choć dokładna data nie została jeszcze ujawniona.