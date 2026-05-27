Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni przeszłości oficjalnie! Znamy termin premiery, platformy i nowe wymagania sprzętowe

CD Projekt Red oficjalnie ujawniło trzeci dodatek do Wiedźmina 3.

Stało się to, na co wszyscy od dawna czekali. CD Projekt Red oficjalnie potwierdził trzecie rozszerzenie do Wiedźmina 3: Dziki Gon. Na dzień przed ogłoszoną wcześniej transmisją na żywo i nowym raportem finansowym, firma potwierdziła dodatek zatytułowany Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni przeszłości. Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni przeszłości – trzeci dodatek oficjalnie zapowiedziany! CD Projekt Red przyznało, że planowało ujawnić dodatek podczas jutrzejszego REDstreams, ale do sieci trafił wyciek z RED Launcher, który zepsuł niespodziankę.

O samym dodatku nie ujawniono jeszcze zbyt wiele. Potwierdzono jedynie, że będzie to kolejna przygoda Geralta z Rivii, która zadebiutuje w 2027 roku. Niestety nie podano żadnych więcej konkretów dotyczących historii, nowych lokacji, czy też konkretniejszej daty premiery. Twórcy poinformowali, że nowa zawartość powstaje we współpracy ze studiem Fool's Theory. Dodatek zmierza na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Więcej informacji o Pieśni przeszłości pojawi się późnym latem tego roku. Wczytywanie ramki mediów.

Nowe rozszerzenie oznacza również zmiany techniczne. Studio poinformowało, że wraz z kolejną aktualizacją zmianie ulegną wymagania sprzętowe zarówno podstawowej wersji gry, jak i dodatku Pieśni przeszłości. Według deweloperów jest to konieczne, aby zapewnić kompatybilność oraz płynne działanie nadchodzącej zawartości. Szczegółowe informacje dotyczące nowych wymagań sprzętowych zostały opublikowane na oficjalnej stronie gry. Po aktualizacji minimalne wymagania wyglądają następująco: Procesor: AMD Ryzen 5 2600, Intel Core i5-8400

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5500 XT 8GB

VRAM: 6 GB

RAM: 12 GB

Miejsce na dysku: 70 GB SSD

System: 64-bit Windows 11 Tym samym Wiedźmin 3 nie będzie już obsługiwał Windowsa 10, a także procesorów i kart graficznych, które nie są kompatybilne z Windowsem 11. CD Projekt Red podkreśliło również, że rezygnują ze wsparcia dysków HDD i grę należy zainstalować na SSD.

