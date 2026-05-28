Zaloguj się lub Zarejestruj

Wiedźmin 3: Pieśni przeszłości z pierwszą datą pokazu. Wiemy, kiedy grę będzie można zobaczyć w akcji

Radosław Krajewski
2026/05/28 18:22
0
0

CD Projekt Red szykuje się na pierwszy publiczny pokaz dodatku do Wiedźmina 3.

Wczoraj oficjalne ogłoszenie Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni przeszłości, a już dzisiaj zapowiedź pierwszego publicznego pokazu dodatku. CD Projekt Red ogłosiło, że nadchodzące rozszerzenie zostanie zaprezentowane już podczas tegorocznego Gamescomu. Warto więc przypomnieć, że impreza odbędzie się w dniach 26-30 sierpnia bieżącego roku.

Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni przeszłości

Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni przeszłości – znamy datę pierwszego publicznego pokazu gry

Polskie studio ujawniło, że fani będą mogli własnoręcznie przetestować Wiedźmina 3: Pieśni przeszłości. Wcześniej CD Projekt Red potwierdziło, że więcej o grze dowiemy się późnym latem. Możemy więc już przewidywać, że pierwszy zwiastun wraz ze szczegółami fabuły i rozgrywki zostanie zaprezentowany w sierpniu, przed targami gamescom. Możliwe, że będzie to bliżej środka sierpnia.

Wiatr wyje... I zabiera nas na gamescom w Kolonii!

Przyjdź i dołącz do nas w strefie rozrywki, gdzie będziemy prezentować Pieśni przeszłości!

Do zobaczenia na Ścieżce

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Warto wspomnieć, że CD Projekt Red określa Wiedźmina 3: Pieśni przeszłości jako pełnoprawny dodatek, a nie DLC. Tym samym gracze mogą spodziewać się równie rozbudowanego rozszerzenia do gry, jak Serce z kamienia oraz Krew i wino.

Przypomnijmy, że Wiedźmin 3: Pieśni przeszłości zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiery doczekamy się w 2027 roku.

Tagi:

News
DLC
gamescom
dodatek
CD Projekt RED
Wiedźmin 3: Dziki Gon
Wiedźmin 3
RPG
rozszerzenie
Wiedźmin
pokaz
event
prezentacja
Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni przeszłości
gamescom 2026
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112