Wiedźmin 3: Pieśni przeszłości z pierwszą datą pokazu. Wiemy, kiedy grę będzie można zobaczyć w akcji

Wczoraj oficjalne ogłoszenie Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni przeszłości, a już dzisiaj zapowiedź pierwszego publicznego pokazu dodatku. CD Projekt Red ogłosiło, że nadchodzące rozszerzenie zostanie zaprezentowane już podczas tegorocznego Gamescomu. Warto więc przypomnieć, że impreza odbędzie się w dniach 26-30 sierpnia bieżącego roku.

Wiedźmin 3: Dziki Gon – Pieśni przeszłości – znamy datę pierwszego publicznego pokazu gry

Polskie studio ujawniło, że fani będą mogli własnoręcznie przetestować Wiedźmina 3: Pieśni przeszłości. Wcześniej CD Projekt Red potwierdziło, że więcej o grze dowiemy się późnym latem. Możemy więc już przewidywać, że pierwszy zwiastun wraz ze szczegółami fabuły i rozgrywki zostanie zaprezentowany w sierpniu, przed targami gamescom. Możliwe, że będzie to bliżej środka sierpnia.