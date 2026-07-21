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Le Mans Ultimate ujawnia datę premiery amerykańskich torów. Poznaliśmy również ceny pakietów

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/21 21:00
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Wiemy już kiedy pościgamy się na amerykańskich torach w Le Mans Ultimate i oczywiście za jaką cenę.

Studio odpowiedzialne za Le Mans Ultimate ujawniło szczegóły dotyczące nowego dodatku US Track Pass, który wprowadzi do symulatora sześć amerykańskich torów wyścigowych. Pierwsze dwa obiekty, którymi są Daytona International Speedway oraz WeatherTech Raceway Laguna Seca, zadebiutują już 28 lipca 2026 roku wraz z aktualizacją gry do wersji 1.4. To jednak nie koniec cennych informacji.

Le Mans Ultimate – US Track Pass
Le Mans Ultimate – US Track Pass

US Track Pass do LMU ze szczegółami

Na początek gracze otrzymają dostęp do dwóch legendarnych amerykańskich torów. Zarówno Daytona International Speedway, jak i Laguna Seca zostały odwzorowane przy użyciu technologii laserowego skanowania, co ma zapewnić bardzo wysoką dokładność odwzorowania. Twórcy potwierdzili również, że obiekty będą zawierały współczesne elementy infrastruktury, w tym aktualne tarki oraz oznakowanie. Pakiet US Track Pass obejmie łącznie sześć torów, dlatego po premierze Daytony i Laguna Seca do gry trafią jeszcze cztery kolejne amerykańskie obiekty, które będą wydawane w dwóch następnych pakietach po dwa tory.

GramTV przedstawia:

Według wydawcy Motorsport Games kolejne rozszerzenia mają zostać udostępnione odpowiednio pod koniec trzeciego kwartału 2026 roku oraz pod koniec czwartego kwartału 2026 roku. Firma zaznacza, że spodziewa się, iż wszystkie zapowiedziane tory zostaną wydane jeszcze przed końcem roku. Każdy pakiet zawierający dwa tory będzie kosztował 19,99 dolarów, ale gracze będą mogli zdecydować się na zakup pełnego US Track Pass, obejmującego wszystkie sześć torów, w cenie 44,99 dolarów. Jest to najdroższa przepustka DLC do Le Mans Ultimate od premiery gry. Dla porównania, ELMS DLC Pass kosztuje 28,99 dolarów.

Twórcy przygotowali również ofertę promocyjną dla osób kupujących dodatek tuż po premierze. Od 28 lipca do 4 sierpnia 2026 roku zarówno pakiety torów, jak i pełny US Track Pass będzie można kupić z 10-procentową zniżką. Osoby korzystające z abonamentów RaceControl Pro oraz RaceControl Pro Plus otrzymają dostęp do amerykańskich torów bez żadnych dodatkowych opłat. Premiera pierwszych elementów US Track Pass odbędzie się 28 lipca 2026 roku, równocześnie z wydaniem aktualizacji Le Mans Ultimate 1.4, otwierając nowy etap rozwoju symulatora o kolejne, licencjonowane obiekty z amerykańskiego motorsportu.

Źródło:https://traxion.gg/le-mans-ultimates-us-tracks-dated-priced/

Tagi:

News
DLC
dodatek
cena
wyścigi
Simracing
symulator samochodowy
Le Mans Ultimate
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112