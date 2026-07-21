Le Mans Ultimate ujawnia datę premiery amerykańskich torów. Poznaliśmy również ceny pakietów

Wiemy już kiedy pościgamy się na amerykańskich torach w Le Mans Ultimate i oczywiście za jaką cenę.

Studio odpowiedzialne za Le Mans Ultimate ujawniło szczegóły dotyczące nowego dodatku US Track Pass, który wprowadzi do symulatora sześć amerykańskich torów wyścigowych. Pierwsze dwa obiekty, którymi są Daytona International Speedway oraz WeatherTech Raceway Laguna Seca, zadebiutują już 28 lipca 2026 roku wraz z aktualizacją gry do wersji 1.4. To jednak nie koniec cennych informacji.

US Track Pass do LMU ze szczegółami

Na początek gracze otrzymają dostęp do dwóch legendarnych amerykańskich torów. Zarówno Daytona International Speedway, jak i Laguna Seca zostały odwzorowane przy użyciu technologii laserowego skanowania, co ma zapewnić bardzo wysoką dokładność odwzorowania. Twórcy potwierdzili również, że obiekty będą zawierały współczesne elementy infrastruktury, w tym aktualne tarki oraz oznakowanie. Pakiet US Track Pass obejmie łącznie sześć torów, dlatego po premierze Daytony i Laguna Seca do gry trafią jeszcze cztery kolejne amerykańskie obiekty, które będą wydawane w dwóch następnych pakietach po dwa tory.