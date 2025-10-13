Zaloguj się lub Zarejestruj

Battlefield 6 zachęca graczy do odinstalowania kampanii po jej ukończeniu. Można odzyskać trochę cennego miejsca na dysku

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/13 21:30
Nowo wydany Battlefield 6 zaskakuje nie tylko rozgrywką, ale i niecodziennym rozwiązaniem w kampanii fabularnej. Po ukończeniu trybu dla jednego gracza, produkcja proponuje jego odinstalowanie.

Nowa odsłona kultowej serii FPS od Electronic Arts i DICE zadebiutowała z ogromnym sukcesem. Już w pierwszej dobie po premierze pobiła rekord liczby jednoczesnych graczy na Steamie, wyprzedzając nawet wyniki Call of Duty. Jednak to nie rekordy, a nietypowa funkcja w kampanii przyciągnęła uwagę fanów. Przy okazji wiecie, że w nowym Battlefieldzie jest polski smaczek?

Battlefield 6
Battlefield 6

Można odinstalować samą kampanię w Battlefield 6

Jak zauważył serwis The Gamer, użytkownik BobNetworkUK opublikował na platformie X zrzut ekranu z kampanii Battlefield 6, na którym widać, że po ukończeniu trybu fabularnego zamiast standardowego przycisku “Graj” pojawia się opcja “Odinstaluj”. Twórcy dodali jednak, że to tylko sugestia i gracze mogą dalej grać w kampanię, powtarzać misje lub wykonywać dodatkowe wyzwania, ponieważ wciąż dostępne jest menu wyboru misji. Niemniej wielu fanów uznało pomysł za praktyczny, biorąc pod uwagę, że tryb fabularny zajmuje sporo miejsca na dysku, a po jego ukończeniu część graczy skupia się wyłącznie na multiplayerze.

Kampania w Battlefield 6 składa się z dziewięciu rozbudowanych misji, które rozgrywają się na trzech kontynentach: w Afryce, Ameryce Północnej i Europie. Gracze mają możliwość dowodzenia pełnym oddziałem, w którym każdy żołnierz należy do innej klasy, co wprowadza element taktyki znany z rozgrywek wieloosobowych. System odradzania się działa podobnie jak w trybie online, czyli gdy gracz zostaje powalony, może zostać uratowany przez członka swojego oddziału i odwrotnie.

Deweloperzy potwierdzili również, że Battlefield 6 nie wykorzystuje generatywnej sztucznej inteligencji w żadnym z trybów gry. Warto też dodać, że mapy dostępne w otwartej becie były celowo mniejsze niż te z pełnej wersji, aby zachować lepszą stabilność i balans rozgrywki. Z resztą o mapach i wielu innych kwestiach poinformował Muradin w swojej recenzji.

Pomysł na przycisk “Odinstaluj” został przyjęty przez część społeczności z humorem, a przez innych z uznaniem. W dobie coraz większych plików instalacyjnych, możliwość szybkiego zwolnienia miejsca po ukończeniu kampanii może być dla wielu użytkowników mile widzianym rozwiązaniem.

Battlefield 6 jest już dostępne na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://insider-gaming.com/battlefield-6s-campaign-tells-you-to-uninstall-when-youre-done

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

