Battlefield 6 zachęca graczy do odinstalowania kampanii po jej ukończeniu. Można odzyskać trochę cennego miejsca na dysku

Nowo wydany Battlefield 6 zaskakuje nie tylko rozgrywką, ale i niecodziennym rozwiązaniem w kampanii fabularnej. Po ukończeniu trybu dla jednego gracza, produkcja proponuje jego odinstalowanie.

Nowa odsłona kultowej serii FPS od Electronic Arts i DICE zadebiutowała z ogromnym sukcesem. Już w pierwszej dobie po premierze pobiła rekord liczby jednoczesnych graczy na Steamie, wyprzedzając nawet wyniki Call of Duty. Jednak to nie rekordy, a nietypowa funkcja w kampanii przyciągnęła uwagę fanów. Przy okazji wiecie, że w nowym Battlefieldzie jest polski smaczek?

Można odinstalować samą kampanię w Battlefield 6

Jak zauważył serwis The Gamer, użytkownik BobNetworkUK opublikował na platformie X zrzut ekranu z kampanii Battlefield 6, na którym widać, że po ukończeniu trybu fabularnego zamiast standardowego przycisku “Graj” pojawia się opcja “Odinstaluj”. Twórcy dodali jednak, że to tylko sugestia i gracze mogą dalej grać w kampanię, powtarzać misje lub wykonywać dodatkowe wyzwania, ponieważ wciąż dostępne jest menu wyboru misji. Niemniej wielu fanów uznało pomysł za praktyczny, biorąc pod uwagę, że tryb fabularny zajmuje sporo miejsca na dysku, a po jego ukończeniu część graczy skupia się wyłącznie na multiplayerze.

Wczytywanie ramki mediów.