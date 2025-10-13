Battlefield 6 zachęca graczy do odinstalowania kampanii po jej ukończeniu. Można odzyskać trochę cennego miejsca na dysku

Jak zauważył serwis The Gamer, użytkownik BobNetworkUK opublikował na platformie X zrzut ekranu z kampanii Battlefield 6, na którym widać, że po ukończeniu trybu fabularnego zamiast standardowego przycisku “Graj” pojawia się opcja “Odinstaluj”. Twórcy dodali jednak, że to tylko sugestia i gracze mogą dalej grać w kampanię, powtarzać misje lub wykonywać dodatkowe wyzwania, ponieważ wciąż dostępne jest menu wyboru misji. Niemniej wielu fanów uznało pomysł za praktyczny, biorąc pod uwagę, że tryb fabularny zajmuje sporo miejsca na dysku, a po jego ukończeniu część graczy skupia się wyłącznie na multiplayerze.
Kampania w Battlefield 6 składa się z dziewięciu rozbudowanych misji, które rozgrywają się na trzech kontynentach: w Afryce, Ameryce Północnej i Europie. Gracze mają możliwość dowodzenia pełnym oddziałem, w którym każdy żołnierz należy do innej klasy, co wprowadza element taktyki znany z rozgrywek wieloosobowych. System odradzania się działa podobnie jak w trybie online, czyli gdy gracz zostaje powalony, może zostać uratowany przez członka swojego oddziału i odwrotnie.
Pomysł na przycisk “Odinstaluj” został przyjęty przez część społeczności z humorem, a przez innych z uznaniem. W dobie coraz większych plików instalacyjnych, możliwość szybkiego zwolnienia miejsca po ukończeniu kampanii może być dla wielu użytkowników mile widzianym rozwiązaniem.
Battlefield 6 jest już dostępne na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
