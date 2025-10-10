Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórcy Battlefield 6 potwierdzają, że nie wykorzystują generatywnej sztucznej inteligencji

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/10 21:30
Nie musicie się obawiać, bowiem twórcy nowego Battlefielda 6 nie będą tworzyli nowości do gry za pomocą generatywnej AI.

Podczas kolejnego już wywiadu, wiceprezes studia DICE i Criterion, Rebecka Coutaz, potwierdziła, że Battlefield 6 nie korzysta z żadnych narzędzi opartych na generatywnej sztucznej inteligencji. Co ważne, w przyszłości to się również nie zmieni i cała nowa zawartość będzie tworzona wyłącznie przez człowieka.

Battlefield 6
Battlefield 6

Battlefield 6 nie korzysta z generatywnej sztucznej inteligencji

Gra, która zadebiutowała 10 października na wszystkich platformach, była szeroko omawiana w ostatnich dniach przez twórców w ramach serii przedpremierowych wywiadów. W jednym z nich Coutaz odniosła się do kwestii wykorzystania AI w procesie produkcji:

Gracze nie zobaczą w Battlefield 6 żadnych elementów stworzonych przez generatywną AI. Używaliśmy jej jedynie na wczesnym etapie prac, aby dać naszym zespołom więcej czasu i przestrzeni na kreatywność.

Coutaz przyznała, że generatywna sztuczna inteligencja jest bardzo kusząca jako narzędzie, ale nie ma obecnie sposobu, aby w pełni włączyć ją w codzienny proces produkcji gier:

AI może zburzyć magię, jeśli nie używa się jej we właściwy sposób. Naszym celem jest pozostanie kreatywnymi i innowacyjnymi, a nie zastąpienie ludzkiego procesu twórczego.

GramTV przedstawia:

Wiceprezes podkreśliła również, że branża gier od zawsze działa na granicy nowych technologii i jest przyzwyczajona do szybkich zmian. Jej zdaniem wyzwaniem nie jest samo AI, lecz sposób, w jaki można je produktywnie włączyć do pracy zespołów, by faktycznie wspierało proces tworzenia, zamiast go ograniczać.

W międzyczasie społeczność Battlefield 6 już zaczęła eksperymentować z trybem Portal, tworząc w nim statki z uniwersum Star Wars oraz mapy inspirowane Call of Duty. Co więcej, gracze zauważyli, że posiadacze wersji na PlayStation mogą zdobywać więcej punktów doświadczenia niż użytkownicy PC i Xboxa. Mimo wszystko, na ten moment Battlefield 6 rozbiło bank. Analitycy mówią o ogromnej sprzedaży jeszcze przed premierą gry, a gracze i media są zadowolone z nowej produkcji. Naszą recenzję możecie obejrzeć poniżej lub przeczytać w tym miejscu.

Battlefield 6 jest już dostępny na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC.

Źródło:https://insider-gaming.com/battlefield-6-wont-use-anything-made-by-generative-ai-devs-confirm

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

