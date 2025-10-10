Twórcy Battlefield 6 potwierdzają, że nie wykorzystują generatywnej sztucznej inteligencji

Nie musicie się obawiać, bowiem twórcy nowego Battlefielda 6 nie będą tworzyli nowości do gry za pomocą generatywnej AI.

Podczas kolejnego już wywiadu, wiceprezes studia DICE i Criterion, Rebecka Coutaz, potwierdziła, że Battlefield 6 nie korzysta z żadnych narzędzi opartych na generatywnej sztucznej inteligencji. Co ważne, w przyszłości to się również nie zmieni i cała nowa zawartość będzie tworzona wyłącznie przez człowieka.

Battlefield 6 nie korzysta z generatywnej sztucznej inteligencji

Gra, która zadebiutowała 10 października na wszystkich platformach, była szeroko omawiana w ostatnich dniach przez twórców w ramach serii przedpremierowych wywiadów. W jednym z nich Coutaz odniosła się do kwestii wykorzystania AI w procesie produkcji: