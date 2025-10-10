Twórcy Battlefield 6 potwierdzają, że nie wykorzystują generatywnej sztucznej inteligencji

Nie musicie się obawiać, bowiem twórcy nowego Battlefielda 6 nie będą tworzyli nowości do gry za pomocą generatywnej AI.
Podczas kolejnego już wywiadu, wiceprezes studia DICE i Criterion, Rebecka Coutaz, potwierdziła, że Battlefield 6 nie korzysta z żadnych narzędzi opartych na generatywnej sztucznej inteligencji. Co ważne, w przyszłości to się również nie zmieni i cała nowa zawartość będzie tworzona wyłącznie przez człowieka.
Battlefield 6 nie korzysta z generatywnej sztucznej inteligencji
Gra, która zadebiutowała 10 października na wszystkich platformach, była szeroko omawiana w ostatnich dniach przez twórców w ramach serii przedpremierowych wywiadów. W jednym z nich Coutaz odniosła się do kwestii wykorzystania AI w procesie produkcji:
Gracze nie zobaczą w Battlefield 6 żadnych elementów stworzonych przez generatywną AI. Używaliśmy jej jedynie na wczesnym etapie prac, aby dać naszym zespołom więcej czasu i przestrzeni na kreatywność.
Coutaz przyznała, że generatywna sztuczna inteligencja jest bardzo kusząca jako narzędzie, ale nie ma obecnie sposobu, aby w pełni włączyć ją w codzienny proces produkcji gier:
AI może zburzyć magię, jeśli nie używa się jej we właściwy sposób. Naszym celem jest pozostanie kreatywnymi i innowacyjnymi, a nie zastąpienie ludzkiego procesu twórczego.
Wiceprezes podkreśliła również, że branża gier od zawsze działa na granicy nowych technologii i jest przyzwyczajona do szybkich zmian. Jej zdaniem wyzwaniem nie jest samo AI, lecz sposób, w jaki można je produktywnie włączyć do pracy zespołów, by faktycznie wspierało proces tworzenia, zamiast go ograniczać.
