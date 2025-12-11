Witchfire wchodzi na nowy etap rozwoju. Adrian Chmielarz wyjaśnia kluczową kwestię

The Astronauts ujawniają szczegóły dużej aktualizacji Reckoning, która otworzy nowy etap rozwoju Witchfire.

Nadciąga najważniejszy moment w dotychczasowym rozwoju Witchfire. The Astronauts potwierdzili, że już jutro zadebiutuje aktualizacja Reckoning, która znacząco zmieni strukturę gry i wyznaczy jej dalszy kierunek w Early Accessie. Witchfire – co dokładnie przyniesie Reckoning? Reckoning to jedna z największych aktualizacji w historii projektu. Zmiana obejmuje nie tylko rozgrywkę, ale także sposób eksplorowania świata. W bazie gracza pojawi się nowy pokój, odblokowywany wraz z rozwojem postaci. To właśnie tam poznamy Codex Maleficarum – księgę opisującą wiedźmy, której kolejne strony trzeba będzie zdobywać w terenie. Zebrane informacje zapewnią dostęp do trudnych, opcjonalnych wyzwań nagradzających rzadkimi zdobyczami.

Drugim kluczowym elementem aktualizacji będzie nowa mechanika wrogów nasyconych witchfire. Po ich pokonaniu magiczna substancja upadnie na ziemię, a podniesienie jej wzmocni bohatera na krótki czas. Rozszerzeniu ulegnie także arsenał – Reckoning doda do gry nową strzelbę Tribunal, a wraz z nią system walki w zwarciu, co wymusiło przebudowę ekranu ekwipunku.

Trzeci akapit rozwojowy: Wraz z aktualizacją poprawiony zostanie również interfejs, szczególnie pod kątem Steam Decka. Dzięki temu Witchfire zmieni status kompatybilności z „grywalnej” na „zweryfikowaną”. The Astronauts podkreślają, że odświeżenie UI było konieczne, ponieważ kolejne aktualizacje będą wprowadzać jeszcze więcej elementów sprzętu i umiejętności. Twórcy jednoznacznie potwierdzili, że Witchfire nie otrzyma trybu kooperacji ani żadnej formy multiplayera – gra pozostanie doświadczeniem solowym. Jednocześnie studio rozwiewa wątpliwości dotyczące wydań konsolowych: prace nad optymalizacją już trwają, a część zespołu zajmuje się przygotowaniem przyszłych portów. Premiera Reckoning oznacza wejście produkcji w etap 0.8. Na przyszły rok zaplanowano aktualizacje 0.9 oraz 1.0, które mają domknąć okres wczesnego dostępu. Witchfire pozostaje dostępne na PC, a dzisiejszy wpis The Astronauts jasno wyznacza kierunek rozwoju gry na kolejne miesiące.