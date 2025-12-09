Saros z prezentacją na The Game Awards 2025. PlayStation zaprasza na pokaz

Już wczoraj wspominaliśmy, że Saros może pojawić się na The Game Awards 2025. Okazuje się, że nie musieliśmy czekać zbyt długo na potwierdzenie tych przypuszczeń. PlayStation zapowiedziało, że w tym tygodniu będziemy mieli okazję zobaczyć nowe materiały z nadchodzącej produkcji twórców Returnal.

Saros pojawi się na The Game Awards 2025

Dziś po południu na oficjalnym profilu PlayStation na portalu społecznościowym X opublikowano wpis, w którym potwierdzono, że Saros zostanie zaprezentowane na The Game Awards 2025. Japońska firma nie ujawniła jednak żadnych dodatkowych informacji. Niewykluczone jednak, że po publikacji nowego materiału promocyjnego gracze otrzymają możliwość składania zamówień przedpremierowych na nadchodzącą produkcję studia Housemarque.