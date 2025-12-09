Saros z prezentacją na The Game Awards 2025. PlayStation zaprasza na pokaz

Już w tym tygodniu zobaczymy nowe ujęcie z nadchodzącej produkcji twórców Returnal.
Już wczoraj wspominaliśmy, że Saros może pojawić się na The Game Awards 2025. Okazuje się, że nie musieliśmy czekać zbyt długo na potwierdzenie tych przypuszczeń. PlayStation zapowiedziało, że w tym tygodniu będziemy mieli okazję zobaczyć nowe materiały z nadchodzącej produkcji twórców Returnal.
Saros pojawi się na The Game Awards 2025
Dziś po południu na oficjalnym profilu PlayStation na portalu społecznościowym X opublikowano wpis, w którym potwierdzono, że Saros zostanie zaprezentowane na The Game Awards 2025. Japońska firma nie ujawniła jednak żadnych dodatkowych informacji. Niewykluczone jednak, że po publikacji nowego materiału promocyjnego gracze otrzymają możliwość składania zamówień przedpremierowych na nadchodzącą produkcję studia Housemarque.
W cieniu złowieszczego zaćmienia krąży Arjun Devraj (Rahul Kohli), egzekutor Soltari, którego nic nie powstrzyma przed znalezienie odpowiedzi na zmieniającej kształt Carcosie, świecie mrocznych sekretów i wrogich mieszkańców. Ta planeta to źródło niszczycielskiego wpływu Zaćmienia – mrocznej siły, która budzi czyste szaleństwo we wszystkim i wszystkich. Na powierzchni tego niespokojnego świata nic nie pozostaje nietknięte – Zaćmienie dociera do każdej szczeliny każdego biomu – czytamy w opisie gry w PlayStation Store.
GramTV przedstawia:
Na koniec przypomnijmy, że Saros ma zadebiutować na rynku 20 marca 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami wspomniany tytuł zmierza wyłącznie na PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat poprzedniej produkcji studia Housemarque, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Returnal. Nauka tracenia wszystkiego.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!