Battlefield 6 - recenzja gry, która będzie rządziła na serwerach długi czas!

Jeśli graliście w betatesty Battlefield 6 i wszystko wam w niej zagrało, to mogę z czystym sumieniem powiedzieć – tak, będzie dobrze!

Rzadko kiedy zdarza się, aby po naprawdę problematycznej odsłonie serii gracze byli w stanie zaufać tak mocno, że liczba preorderów przekracza najśmielsze oczekiwania. Tym bardziej, jeśli chodzi o Battlefielda, który swoje przeboje miał i zasadniczo po dwóch słabszych odsłonach przychodzi czas na tę lepszą.

Battlefield 6 po betatestach w sierpniu dla wielu był zbyt dobry, aby był prawdziwy. Co więcej – kolejne informacje o tym, jakoby twórcy dostosowali grę jeszcze mocniej w stronę starego, dobrego BF-a były spełnieniem marzeń, a konkurencja dla wielu robiła wszystko, aby ta misja miała się udać w stu procentach. To taki dziwny stan, w którym pewnego rodzaju huraoptymizm w branży growej jest widoczny na wielu frontach. To cieszy, ponieważ dawno nie było chyba tak kolektywnego oczekiwania na premierę dużej gry.

Po wielu godzinach spędzonych w Battlefield 6 mogę powiedzieć jedno – możecie odetchnąć z ulgą, ponieważ Battlefield Studios usmażyło naprawdę dobrą grę. Wiem, że niektórzy ten pozytywny wydźwięk będą traktowali dość podejrzanie, ale spokojnie... będą rzeczy, na które również będę tutaj marudził, ale w większości będzie to zapewne kwestia gustu każdego z osobna.

Zasadniczo jednak można powiedzieć to jasno i wyraźnie, że Battlefield wreszcie wrócił do formy, na którą wszyscy czekaliśmy.

Ale żeby wszystko było jasne – kilka słów wyjaśnienia przed recenzją właściwą…

Na wstępie jednak krótkie wyjaśnienie związane z recenzją Battlefield 6 jako taką, które, myślę, że trochę również przedstawi tak jakby… warunki pola bitwy.

Po pierwsze i najważniejsze, chciałbym zaznaczyć, że zasadniczo nie będę na przestrzeni tej recenzji porównywał Battlefield 6 do Call of Duty z bardzo prostego powodu – mimo tego samego gatunku oraz potężnych firm stojących za odwiecznym konfliktem obie gry są totalnie skrajnymi FPS-ami stawiającymi na zupełnie inne aspekty poza strzelaniem jako takim. Dlatego też pozostanę w obrębie tej samej marki i będzie to najbardziej sprawiedliwe. Tym bardziej, że tempo w obu przypadkach jest kluczem do pewnych wniosków na wielu płaszczyznach.

Jeśli więc spodziewaliście się w tym miejscu, że autor tekstu zrobi przejazd po konkretnej marce, to niestety tutaj tego nie uświadczycie z powodów czysto racjonalnych.

Druga sprawa jest natomiast taka, iż zdaję sobie doskonale sprawę, iż przedpremierowo, nawet mając kilkanaście godzin grając po sieci w trybie recenzenckim, nie jest to grupa reprezentatywna. Nie ze względu na poziom umiejętności, który niektórzy posiadają (świetnym doświadczeniem było ustrzelenie kilku dobrze znanych mi graczy), ale również na fakt, że w trybie normalnym, popremierowym wiele elementów może zwyczajnie odbierać przyjemność z rozgrywki – np. niestabilne serwery, warunki działania przepustek sezonowych, pojawianie się nowej zawartości (tworzonej przez twórców oraz graczy w Portalu) oraz jej jakość itp. Dlatego też, o ile niektóre rzeczy będę zaznaczał jako przypuszczenia wynikające z doświadczeń z innych gier komputerowych, to nie są one elementem recenzji jako takiej.

Tak że tutaj kolejny wniosek – nie jestem jasnowidzem, ale również nie chcę czarnowidzieć i z góry zakładać złej woli Battlefield Studios w każdym aspekcie gry, który się w tej grze pojawia. Nie jest to nikomu potrzebne do szczęścia.

A po trzecie i ostatnie… trzeba również pamiętać, że nowy tryb w Battlefield 6, który jawi się jako powrót trybu bazowanego na Battle Royale pojawi się dopiero w późniejszym czasie, więc nie wchodzi on w skład ewentualnej recenzji. Dlatego przyjmijmy, że jest to zwyczajnie coś dodatkowego, co nie wchodzi w skład pakietu podstawowego. I tak wyposażeni w te kilka dodatkowych słów ode mnie, zapraszam do reszty recenzji, która – podobnie jak w przypadku Call of Duty – podzielona będzie na kilka segmentów. Zacznijmy jednak od „ziemniaczków”, bo na „mięsko” przyjdzie jeszcze pora.

P.S.: Tekst jest duży, ale jest szansa, że mogło coś z głowy wypaść, więc jeśli mielibyście jakieś dodatkowe pytania, to chętnie na nie odpowiem w komentarzach.

Rozgrzewkowa kampania w Battlefield 6 – mogło być lepiej, ale źle nie jest

Tak, wiem, że w Battlefielda nie gra się dla kampanii… ale jeśli już jest, to warto ją przejść. Tym bardziej, że dzięki niej odblokujecie trochę drobnostek do trybu sieciowego.

Jednak to, co jest najważniejsze w przypadku kampanii, to fakt, że jest ona dość krótka, zwięzła i niejako na temat. Typowa historia konfliktu podlanego różnymi konszachtami i układami, która z zewnątrz może przypominać taką rodem z serii Call of Duty, ze wszystkimi plusami i minusami, jakie się z tym wiążą.

Sam wątek poruszony w Battlefield 6 jest na tyle łatwy do przewidzenia, że byłoby sporym zaskoczeniem, gdybyście mieli problem z jego rozszyfrowaniem. Nie zmienia to jednak faktu, iż konflikt sił NATO z siłami prywatnego Pax Armata jako tło nowego FPS-a w dzisiejszych czasach jest dość odważnym ruchem ze strony twórców. No dobra – może ten wątek z Pax Armata w nieco zawoalowany sposób ma zasugerować coś innego, ale koniec końców pamiętam te tłumaczenia, że jednak należy unikać osadzania akcji we współczesnych czasach z uwagi na aktualne konflikty. Tutaj Battlefield Studios postanowiło w odpowiedni sposób połączyć pewne kropki, a przy okazji powrócić do czasów dzisiejszych pod kątem uzbrojenia oraz możliwości w trakcie walki, co można uznać za spory sukces.

Wracając jednak do fabuły – ekipa Dagger 13 to oddział specjalny, którego celem jest wspieranie działań oraz wykonywanie zadań wymagających precyzji. Najlepiej tak, aby nikt się o takowych działaniach nie dowiedział, a przy okazji zapobiec kolejnym problemom związanym z działaniami Pax Armata. Dodatkowo pojawiają się prywatne problemy niektórych członków zespołu, ale nie są one aż tak istotne.

Ważne natomiast w przypadku kampanii Battlefield 6 jest to, że cała opowieść jest momentami bardzo nierówna na kilku płaszczyznach.

Pod względem ciężaru oraz dramaturgii całość nie wywołuje aż takich emocji, jak tego trochę oczekiwałem, ale z drugiej strony biorąc pod uwagę przeszłość serii ani trochę mnie to nie zaskakuje.

Nawet gdy pojawia się walka o dość wysoką stawkę, nie jest to coś, co mogłoby zaskoczyć fanów wirtualnych strzelanek wojennych, a pewne twisty łatwo rozpoznać z daleka. Co prawda jest tutaj próba stworzenia antagonisty, z którym trudno będzie nam sympatyzować, ale koniec końców brakuje w tym wszystkim czegoś… więcej. I tutaj zakończę, aby nie wrzucać spoilerów.Niestety, równie dużo wnoszą pewne niedopowiedzenia, które pojawiają się w niektórych momentach – jakby twórcy założyli, że gracz pewne rzeczy zwyczajnie sam zrozumie. Brakuje tutaj bowiem czegoś na kształt briefingów, może cut-scenek związanych z historiami członków Dagger 13, które pomogłyby zrozumieć ich przeszłość oraz zachowania na polu bitwy. Nie wiem, na ile było to zamierzone, a na ile jest to zwykłe niedopatrzenie ze strony Battlefield Studios.

To, co jednak udało się zrobić w kampanii Battlefield 6, to zdecydowanie zbudować klimat przy pomocy kreacji miejscówek czy też zachowań żołnierzy na polu bitwy. Ci, którzy uwielbiają The Division lub historię oddziałów amerykańskich z Call of Duty: Modern Warfare 2 (starego) docenią segment, w którym walczymy na ulicach (i nie tylko) Nowego Jorku. I tutaj warto również wspomnieć o tym, że sztuczna inteligencja przeciwników w Battlefield 6 momentami… potrafi mocno zaskoczyć wykorzystaniem sytuacji na polu bitwy na swoją korzyść, co było najbardziej zauważalne we fragmencie czyszczenia budynku z żołnierzy Pax Armata. Okazało się bowiem, że system zniszczeń w nowym Battlefieldzie nie musi służyć tylko naszej korzyści – przeciwnicy również mogą to wykorzystać, pruując z ciężkiej broni przez ściany, co może skutkować koniecznością szybkiego podniesienia nas przez naszych towarzyszy. Podobnie, mogą zejść piętro niżej dziurą wywaloną w podłodze.

Pytanie jednak brzmi – dlaczego takich rozwiązań, mimo dość liniowej struktury kampanii, było aż tak mało?

Poza możliwością wyboru kolejności atakowania pewnych punktów w jednej z misji jest tego dość niewiele, a szkoda, ponieważ ten jeden moment uświadomił mi dwie rzeczy – być może Battlefield Studios miało ciekawy plan na kampanię w Battlefield 6, ale może doświadczenia było za mało, aby wprowadzić to wszystko w życie? Ewentualnie po prostu większość skupienia poszła na tryby sieciowe (i słusznie!). I mimo że momentami można wydawać rozkazy innym żołnierzom oddziału, to zwyczajnie nie jest to aż tak niezbędne do szczęścia. Może na wyższym poziomie trudności czy do trofeów się przyda, ale w innych przypadkach – niezbyt.

Czy jednak powinniśmy myśleć, że kampania w Battlefield 6 rozczarowuje? Też nie do końca, ponieważ rzadko kiedy był to jeden z najmocniejszych elementów FPS-ów po stronie Electronic Arts. Tak, bywały pozytywne wyjątki, np. humor w Bad Company 2 czy kilka momentów w „trójce” czy „czwórce” (z piosenką Bonnie Tyler na czele), ale za każdym razem można było ją traktować bardziej jako rozgrzewkę przed wejściem do trybów sieciowych niż coś wartego uwagi na pierwszym miejscu. Tym bardziej, że kampania śmiało wykorzystuje wiele map właśnie z multiplayera.

Dlatego też w stanie, w jakim jest, oraz z historią, którą ma do zaoferowania, powiedziałbym, że jest pod tym względem całkiem stabilnie. Co prawda ekipa Dagger 13 nie zapadnie wam w pamięć na długo, ale warto docenić kilka patentów z nieco bardziej otwartym podejściem do przechodzenia danej misji. Jest na tyle dobrze, że prawdopodobnie przy wykonywaniu dodatkowych wyzwań nudzić się nie będziecie. Warto tylko pamiętać, że przeciwnicy momentami mogą być zbyt… zaskakujący na wyższych poziomach trudności.

To, co zawsze było sercem Battlefielda, czyli kilka słów o miodnym multiplayerze

Pod względem trybów sieciowych Battlefield 6 nie ma tutaj zbyt dużej rewolucji, co z pewnością ucieszy stałych bywalców serwerów. Jest jednak jeden tryb, o którym warto napisać trochę więcej. Biorąc pod uwagę, z jakim zapałem i chęcią wszyscy go ogrywali, śmiem twierdzić, że graczom on również się spodoba, tym bardziej jeśli lubicie bardziej dynamiczne starcia rodem z trybu Conquest.

Escalation bowiem to pewnego rodzaju Conquest z twistem, którym jest znikanie punktów do przejęcia po stronie wygrywającej starcie. Zasadniczo chodzi o to, aby mieć tych punktów więcej niż przeciwnik i utrzymać je do momentu, w którym wypełnimy pasek postępów do końca. Całość należy powtórzyć trzykrotnie, aby wygrać mecz, ale tak jak wspomniałem – co jedną rundę jeden z punktów przejęcia znika bezpowrotnie, sprowadzając walkę coraz bliżej środka.

Oznacza to również, że przy stanie 2–2 wszyscy walczą bardzo blisko siebie na pozostałych punktach przejęcia, a to oznacza jeszcze większy chaos, zniszczenie oraz zaciętą walkę do ostatniego procenta i wygranej.

I właśnie dlatego Escalation tak bardzo spodobał się większości graczy. O ile tradycyjny Conquest czy Conquest Large są nieco bardziej strategicznymi oraz wolniejszymi trybami, o tyle tutaj mamy większą dynamikę starć, ale nadal utrzymaną w klimacie serii. Podobnym zaskoczeniem okazały się również tryby, które właściwie nigdy nie były w orbicie moich zainteresowań. Byłem bowiem zaskoczony, jak bardzo grywalne okazały się tryby Domination, King of the Hill czy obie wersje drużynowego Deathmatchu – tradycyjny TDM oraz Squad Deathmatch. Wszystko jednak zależy od gustu oraz tego, czy wraz z aktualnymi rozwiązaniami w rozgrywce będą wam one pasowały.

Cała reszta natomiast to tradycyjna zabawa z o wiele większą rozwałką niż miało to miejsce w przypadku chociażby Battlefield 2042. Jeśli graliście w betę „szóstki” w sierpniu, to zdecydowanie o wiele trudniej jest stosować strategię „na żabkę” i skakać po całej mapie – nadal jest to co prawda możliwe, ale ewentualne kary związane z celnością czy też odrzutem broni sprawiają, że potrzeba do tego o wiele większej wprawy niż wcześniej. Nie oznacza to również, że zabawa w trybie „przyziemnym” jest łatwiejsza… ale trzeba przyznać, że sam gunplay w Battlefield 6 jest o wiele bardziej satysfakcjonujący, a ustawienie broni na odpowiednią celność wcale nie sprawia magicznie, że staje się ona laserowo celna. Wszystko zależy od stylu gry i bez względu na to, czy będziecie się chcieli bawić na krótkim, średnim czy długim dystansie, znajdziecie coś dla siebie (tak, strzelby nadal są mocne).

Czy w takim razie, wybierając ulubioną broń, trzeba się stuprocentowo skupiać na specjalizacji klasowej? Też niekoniecznie. Przyznam, że sam grając głównie Reconem, mało kiedy gram snajperkami – prędzej wybieram karabiny wyborowe lub cokolwiek automatycznego z mniejszym odrzutem (np. AK-205, które z odpowiednimi dodatkami jest niezwykle celnym karabinem). I tak samo fajnie było poeksperymentować różnymi typami broni w różnych sytuacjach. Niemniej jednak, aby wykonać niektóre wyzwania odblokowujące warianty mundurów czy inne dodatki, trzeba będzie się przełamać i porobić Reconem strzały na chociażby 150 metrów.