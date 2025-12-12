SAROS zachwyca grafiką. Sony prezentuje kolejną perełkę na PS5 – premiera przesunięta

Podczas The Game Awards 2025 Sony zaprezentowało nowy materiał z SAROS, gry przypominającej pod wieloma względami Returnal, która wyróżnia się piękną oprawą i rozbudowaną interakcją z postaciami niezależnymi.

SAROS – zmiany i nowości

W odróżnieniu od Returnal, w SAROS gracze zachowają kluczowe przedmioty, zasoby i rozwój bohatera po śmierci, co pozwala na efektywniejsze starcia na arenach walk. Każda eksploracja jest jednak unikalna, ponieważ świat zmienia się drastycznie przy każdej kolejnej próbie. Dodatkowo większy nacisk położono na interakcje z NPC-ami i poznawanie ich historii, co wzbogaca opowieść.