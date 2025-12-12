Zaloguj się lub Zarejestruj

SAROS zachwyca grafiką. Sony prezentuje kolejną perełkę na PS5 – premiera przesunięta

Mikołaj Berlik
2025/12/12 04:14
Opóźniona przygoda w świecie pełnym akcji i intryg

Podczas The Game Awards 2025 Sony zaprezentowało nowy materiał z SAROS, gry przypominającej pod wieloma względami Returnal, która wyróżnia się piękną oprawą i rozbudowaną interakcją z postaciami niezależnymi.

SAROS
SAROS

SAROS – zmiany i nowości

W odróżnieniu od Returnal, w SAROS gracze zachowają kluczowe przedmioty, zasoby i rozwój bohatera po śmierci, co pozwala na efektywniejsze starcia na arenach walk. Każda eksploracja jest jednak unikalna, ponieważ świat zmienia się drastycznie przy każdej kolejnej próbie. Dodatkowo większy nacisk położono na interakcje z NPC-ami i poznawanie ich historii, co wzbogaca opowieść.

GramTV przedstawia:

Gra pierwotnie planowana na wcześniejszy termin, została przesunięta i zadebiutuje 30 kwietnia 2026 roku wyłącznie na PS5.

Mikołaj Berlik
