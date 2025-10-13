Zaloguj się lub Zarejestruj

Battlefield 6 skrywa polski smaczek. Jeden karabinek przyciąga uwagę fanów broni

Jakub Piwoński
2025/10/13 11:30
Polscy rusznikarze muszą być dumni.

Miłośnicy wojennych strzelanek od dwóch dni mogą sprawdzić Battlefield 6 w pełnej wersji. Najnowsza odsłona serii bije rekordy sprzedaży i choć nie obyło się bez krytyki, gracze chwalą przede wszystkim realizm i odwzorowanie współczesnego pola walki. Jak podaje cooldown.pl. w wirtualnym arsenale nowej gry EA znalazł się pewien szczególny smaczek dla miłośników polskich militariów

Battlefield 6
Battlefield 6

Battlefield 6 z bronią inspirowaną polskim automatem MSBS Grot

Chodzi o karabinek GRT-BC. Według serwisu MILMAG – został zainspirowany polskim automatem MSBS Grot w układzie bezkolbowym. W grze wyróżnia się przede wszystkim ponadprzeciętną szybkostrzelnością, co może przyciągnąć uwagę zarówno fanów FPS-ów, jak i pasjonatów broni palnej.

Twórcy gry zadbali o detale, które oddają charakter polskiego karabinku. Nie umknęło to uwadze Fabryki Broni „Łucznik” w Radomiu. Na oficjalnym profilu firmy na Facebooku podkreślono podobieństwo GRT-BC do ich produktu i wyrażono dumę z obecności polskiego sprzętu w jednej z najpopularniejszych gier ostatnich miesięcy.

GramTV przedstawia:

To nie tylko broń w wirtualnym arsenale – to sto lat doświadczenia, pasji i polskiego kunsztu rusznikarskiego, które teraz trafiają w ręce graczy na całym świecie! – czytamy w komunikacie firmy.

Zachęcamy do przetestowania GRT-BC przy najbliższej sesji w Battlefield 6. Informujemy także o problemach gry na EA App – komputerowi gracze powinni raczej zagrać w grę poprzez Steam.

News
EA
FPS
FPP
broń
wojna
karabin
Battlefield 6
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


