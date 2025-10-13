Battlefield 6 skrywa polski smaczek. Jeden karabinek przyciąga uwagę fanów broni

Miłośnicy wojennych strzelanek od dwóch dni mogą sprawdzić Battlefield 6 w pełnej wersji. Najnowsza odsłona serii bije rekordy sprzedaży i choć nie obyło się bez krytyki, gracze chwalą przede wszystkim realizm i odwzorowanie współczesnego pola walki. Jak podaje cooldown.pl. w wirtualnym arsenale nowej gry EA znalazł się pewien szczególny smaczek dla miłośników polskich militariów

Battlefield 6 z bronią inspirowaną polskim automatem MSBS Grot

Chodzi o karabinek GRT-BC. Według serwisu MILMAG – został zainspirowany polskim automatem MSBS Grot w układzie bezkolbowym. W grze wyróżnia się przede wszystkim ponadprzeciętną szybkostrzelnością, co może przyciągnąć uwagę zarówno fanów FPS-ów, jak i pasjonatów broni palnej.