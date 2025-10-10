Battlefield 6 podbija listy sprzedaży. Analitycy szacują ponad 100 mln dolarów przychodów

Battlefield 6 zadebiutował dziś oficjalnie na całym świecie, ale według analityków jeszcze przed premierą zdążył zdominować listy sprzedaży Steam.

Według danych SteamDB, nowa odsłona kultowej serii EA DICE znajduje się na szczycie rankingu najchętniej kupowanych gier, wyprzedzając Counter-Strike 2 oraz Little Nightmares 3. Gra cieszy się również ogromnym zainteresowaniem wśród użytkowników platformy Valve, bowiem do czasu premiery, nowy BF zajmował czwarte miejsce na liście najbardziej wyczekiwanych tytułów, tuż za Subnauticą 2, Deadlockiem oraz Light No Fire. Tuż za nią znajdywały się Arc Raiders i Kingmakers.

BF6 zarobił ponad 100 milionów dolarów jeszcze przed premierą

Z najnowszych analiz opublikowanych przez Rhysa Elliota w biuletynie Alinea Newsletter wynika, że Battlefield 6 wygenerował już ponad 100 milionów dolarów przychodów z przedsprzedaży na Steamie. Według Elliota, gra zebrała ponad 3,5 miliona zapisów na listę życzeń oraz około 1,8 miliona przedpremierowych zamówień tylko na tej jednej platformie. Wynik ten czyni Battlefielda jednym z największych sukcesów komercyjnych EA przed premierą gry w historii całej serii.