Zaloguj się lub Zarejestruj

Battlefield 6 podbija listy sprzedaży. Analitycy szacują ponad 100 mln dolarów przychodów

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/10 20:30
0
0

Battlefield 6 zadebiutował dziś oficjalnie na całym świecie, ale według analityków jeszcze przed premierą zdążył zdominować listy sprzedaży Steam.

Według danych SteamDB, nowa odsłona kultowej serii EA DICE znajduje się na szczycie rankingu najchętniej kupowanych gier, wyprzedzając Counter-Strike 2 oraz Little Nightmares 3. Gra cieszy się również ogromnym zainteresowaniem wśród użytkowników platformy Valve, bowiem do czasu premiery, nowy BF zajmował czwarte miejsce na liście najbardziej wyczekiwanych tytułów, tuż za Subnauticą 2, Deadlockiem oraz Light No Fire. Tuż za nią znajdywały się Arc Raiders i Kingmakers.

Battlefield 6
Battlefield 6

BF6 zarobił ponad 100 milionów dolarów jeszcze przed premierą

Z najnowszych analiz opublikowanych przez Rhysa Elliota w biuletynie Alinea Newsletter wynika, że Battlefield 6 wygenerował już ponad 100 milionów dolarów przychodów z przedsprzedaży na Steamie. Według Elliota, gra zebrała ponad 3,5 miliona zapisów na listę życzeń oraz około 1,8 miliona przedpremierowych zamówień tylko na tej jednej platformie. Wynik ten czyni Battlefielda jednym z największych sukcesów komercyjnych EA przed premierą gry w historii całej serii.

GramTV przedstawia:

Ogromny sukces sprzedażowy nie jest przypadkiem. Jeszcze przed premierą, otwarte testy beta Battlefield 6 przyciągnęły rekordową liczbę graczy. Na Steamie grało jednocześnie ponad osiemset tysięcy osób, co stanowi najlepszy wynik w historii testów dla tej serii. Popularność bety przyczyniła się również do odświeżenia dawnego sporu między fanami Battlefielda i Call of Duty, który znów rozgrzał internetowe dyskusje.

Battlefield 6 jest już dostępny globalnie od dzisiaj, czyli 10 października 2025 roku. W grę zagracie na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Wszystko wskazuje na to, że nowa odsłona serii nie tylko przywróci zaufanie graczy, ale także otworzy nowy, niezwykle dochodowy rozdział w historii marki. Jeśli nadal się wahacie (a nie powinniście), to niech nasza recenzja pomoże wam w podjęciu decyzji.

Źródło:https://www.eurogamer.net/battlefield-6-dominates-steam-charts-ahead-of-worldwide-release-as-analyst-estimates-over-100m-in-pre-launch-sales

Tagi:

News
Electronic Arts
EA
sprzedaż gier
wyniki sprzedaży
EA DICE
strzelanka
shooter
Battlefield
sprzedaż
wyniki
analitycy
analiza
finanse
gra sieciowa
strzelanina
wojna
gra wojenna
Battlefield 6
wyniki aktywności
gra wieloosobowa
BF6
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112