007 First Light wycieka przed TGA 2025. Wpadka twórców ujawnia jednego z wrogów

Mikołaj Ciesielski
2025/12/11 16:50
Wiemy, z kim będzie musiał zmierzyć się James Bond w nadchodzącej produkcji IO Interactive.

Niedawno odbyła się kolejna prezentacja 007 First Light. Wspomniana produkcja najwyraźniej pojawi się również na The Game Awards 2025, ale z planowanej przez twórców niespodzianki nici. IO Interactive nie zachowało bowiem odpowiedniej ostrożności i nieopatrznie ujawniło jednego z wrogów, który pojawi się w nadchodzącej grze skierowanej do fanów Jamesa Bonda.

007 First Light
007 First Light

Twórcy 007 First Light przez przypadek ujawnili jednego z wrogów tuż przed The Game Awards 2025

Na oficjalnym profilu IO Interactive na jednym z portali społecznościowych pojawił się nowy zwiastun 007 First Light. Ktoś najwyraźniej pospieszył się jednak z jego publikacją, ponieważ wideo zostało szybko usunięte. W sieci nic jednak nie ginie, a trailer wciąż można obejrzeć na różnego rodzaju forach (dzięki GamingBolt).

Jak wspomnieliśmy wyżej, zwiastun przedstawia jednego z antagonistów gry 007 First Light. Okazuje się, że James Bond zmierzy się m.in. z postacią o imieniu Bawma. W przeciwnika popularnego agenta wcieli się natomiast… Lenny Kravitz – amerykański muzyk i czterokrotny laureat nagrody Grammy.

GramTV przedstawia:

IO Interactive podzieliło się również kilkoma szczegółami na temat przeciwnika Jamesa Bonda. Zgodnie z przekazanymi informacjami Bawma z „niczego” zbudował własne królestwo i określany jest mianem „największego dealera na półkuli zachodniej”. Ujawniono też, że jest to człowiek „równie charyzmatyczny, co nieprzewidywalny”.

Na koniec przypomnijmy, że premiera 007 First Light zaplanowana jest na 27 marca 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Zainteresowanych nadchodzącą produkcją IO Interactive zapraszamy również do lektury: 007: First Light łączy szpiegowski klimat z efektowną, wartką akcją.

Źródło:https://gamingbolt.com/007-first-light-villain-played-by-an-unexpected-icon-leaked-ahead-of-the-game-awards

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

