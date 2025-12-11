007 First Light wycieka przed TGA 2025. Wpadka twórców ujawnia jednego z wrogów

Wiemy, z kim będzie musiał zmierzyć się James Bond w nadchodzącej produkcji IO Interactive.
Niedawno odbyła się kolejna prezentacja 007 First Light. Wspomniana produkcja najwyraźniej pojawi się również na The Game Awards 2025, ale z planowanej przez twórców niespodzianki nici. IO Interactive nie zachowało bowiem odpowiedniej ostrożności i nieopatrznie ujawniło jednego z wrogów, który pojawi się w nadchodzącej grze skierowanej do fanów Jamesa Bonda.
Twórcy 007 First Light przez przypadek ujawnili jednego z wrogów tuż przed The Game Awards 2025
Na oficjalnym profilu IO Interactive na jednym z portali społecznościowych pojawił się nowy zwiastun 007 First Light. Ktoś najwyraźniej pospieszył się jednak z jego publikacją, ponieważ wideo zostało szybko usunięte. W sieci nic jednak nie ginie, a trailer wciąż można obejrzeć na różnego rodzaju forach (dzięki GamingBolt).
Jak wspomnieliśmy wyżej, zwiastun przedstawia jednego z antagonistów gry 007 First Light. Okazuje się, że James Bond zmierzy się m.in. z postacią o imieniu Bawma. W przeciwnika popularnego agenta wcieli się natomiast… Lenny Kravitz – amerykański muzyk i czterokrotny laureat nagrody Grammy.
IO Interactive podzieliło się również kilkoma szczegółami na temat przeciwnika Jamesa Bonda. Zgodnie z przekazanymi informacjami Bawma z „niczego” zbudował własne królestwo i określany jest mianem „największego dealera na półkuli zachodniej”. Ujawniono też, że jest to człowiek „równie charyzmatyczny, co nieprzewidywalny”.
