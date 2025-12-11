007 First Light wycieka przed TGA 2025. Wpadka twórców ujawnia jednego z wrogów

Niedawno odbyła się kolejna prezentacja 007 First Light. Wspomniana produkcja najwyraźniej pojawi się również na The Game Awards 2025, ale z planowanej przez twórców niespodzianki nici. IO Interactive nie zachowało bowiem odpowiedniej ostrożności i nieopatrznie ujawniło jednego z wrogów, który pojawi się w nadchodzącej grze skierowanej do fanów Jamesa Bonda.

Twórcy 007 First Light przez przypadek ujawnili jednego z wrogów tuż przed The Game Awards 2025

Na oficjalnym profilu IO Interactive na jednym z portali społecznościowych pojawił się nowy zwiastun 007 First Light. Ktoś najwyraźniej pospieszył się jednak z jego publikacją, ponieważ wideo zostało szybko usunięte. W sieci nic jednak nie ginie, a trailer wciąż można obejrzeć na różnego rodzaju forach (dzięki GamingBolt).