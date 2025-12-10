ARC Raiders z zimową aktualizacją. Cold Snap z datą premiery i dużymi zmianami

Kluczową zmianą będzie wprowadzenie warunków pogodowych w postaci opadów śniegu na istniejących mapach, co wpłynie na atmosferę i prawdopodobnie znacznie ograniczy widoczność. Dodatkowo, w ramach Cold Snap gracze otrzymają dostęp do nowego Raider Deck oraz nowych zadań do wypełnienia. Częścią aktualizacji będzie także ograniczone czasowo wydarzenie nazwane „Flickering Flames” i rozpocznie się również pierwsza Ekspedycja, dając graczom możliwość zresetowania swoich postępów.

ARC Raiders bez wątpienia zaliczyło udany start, przyciągając tłumy zainteresowanych . Tymczasem aktualizacja Cold Snap otrzymała w końcu oficjalną datę premiery ustaloną na 16 grudnia 2025 roku. Update ma odświeżyć podstawowe doświadczenia graczy poprzez wprowadzenie szeregu nowych elementów.

Resetowanie postępów to wyjątkowo trudny element do zbalansowania w grach multiplayer – doskonale to rozumiemy. Obowiązkowe globalne resety mają jednak pewne oczywiste zalety: mocno zaangażowani gracze mogą ponownie przeżyć początkowy grind, a przez pewien czas wszyscy zaczynają na równych zasadach. – piszą twórcy na blogu.

Jak wspominaliśmy kilka dni temu, udział w Ekspedycji wiąże się z wyczyszczeniem postępów. To oznacza, że gracze utracą schematy, poziom postaci, magazyn czy warsztat. Zainteresowani zachowają jednak stałe ulepszenia, na przykład dodatkowe sloty ekwipunku lub premie do doświadczenia.

Pamiętaj, że okno Ekspedycji będzie otwarte od 17 do 22 grudnia. Musisz zapisać się w tym czasie, a wszyscy wyruszą automatycznie 22 grudnia o tej samej porze. – czytamy na blogu ARC Raiders.

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że ARC Raiders ukazało się 30 października 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

