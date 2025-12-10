Rockstar posunął się za daleko? Fanowski eksperyment obnażył realizm RDR 2

Gracz postanowił sprawdzić, jak bardzo „żywy” jest świat RDR 2 — i trafił na zaskakujące detale.

Red Dead Redemption 2 od lat uchodzi za jedno z najbardziej dopracowanych otwartych światów w historii gier. Gracze i krytycy wielokrotnie chwalili produkcję Rockstar Games za skalę detali i immersję, choć nie brakowało też głosów krytykujących przesadne tempo rozgrywki czy konsekwencje crunchu produkcyjnego. Teraz temat realizmu wrócił za sprawą nietypowego eksperymentu przeprowadzonego przez youtubera znanego jako Any Austin. Red Dead Redemption 2 – wirtualny spis ludno ści Valentine Twórca postanowił przeprowadzić coś na kształt spisu powszechnego w fikcyjnym miasteczku Valentine. Any Austin analizował wiek, stan zdrowia, zawody, dochody oraz styl życia mieszkańców, a następnie porównał swoje ustalenia z danymi dotyczącymi realnych miast pogranicza Stanów Zjednoczonych z 1907 roku. Zadanie okazało się zaskakująco skomplikowane, głównie ze względu na losowo generowaną część populacji oraz brak pełnych danych o niektórych postaciach.

Aby ograniczyć wpływ losowości, youtuber oszacował populację Valentine na około sto osób, podzielił miasto na 54 sektory i badał je o określonych porach dnia, stosując metodę tzw. time-location sampling. Pozwoliło to na uzyskanie w miarę spójnego obrazu społeczności, mimo że wiele danych musiało zostać uproszczonych lub przybliżonych.

Największe zaskoczenie przyniosły detale postaci. Okazało się, że każda nazwana postać w Valentine ma własny model uzębienia, a nawet losowo generowani mieszkańcy mogą posiadać unikalne warianty zębów i widoczne ubytki. Do tego dochodzą subtelne elementy ubioru czy zachowania, które sugerują wykonywaną profesję lub status materialny. Zdaniem Any Austina to właśnie te drobiazgi sprawiają, że świat RDR 2 wydaje się wyjątkowo „żywy”. Co więcej, zestawienie wyników z prawdziwymi danymi historycznymi wykazało zaskakująco duże podobieństwa, m.in. w strukturze zatrudnienia czy dominacji rolnictwa. Oczywiście występują też braki — choćby całkowita nieobecność dzieci, co jest świadomą decyzją Rockstar. Sam autor eksperymentu zaznacza jednak, że jego badanie to raczej ciekawostka niż naukowy dowód realizmu, choć doskonale pokazuje obsesyjne przywiązanie studia do szczegółów.