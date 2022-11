Avengers 6 z szalonym pomysłem. To będzie największa filmowa bitwa w historii

Słynna scena z portalami z Avengers: Koniec gry to przy tym bitwa na piankowe miecze.

Zapowiedziana podczas tegorocznego San Diego Comic-Con szósta odsłona Avengersów w ubiegłym miesiącu zyskała scenarzystę, którym został twórca skryptów do Doktora Strange’a w multiwersum obłędu i Lokiego. Produkcja wciąż nie ma wyznaczonego reżysera, ale Marvel nie musi się śpieszyć z wyborem, z powodu niedawnego opóźnienia daty premiery filmu. Do tej pory nie poznaliśmy żadnych szczegółów filmu, który zadebiutuje w kinach dopiero za kilka lat, ale kanał scoopera Heavy Spoilers przedstawił wielki i ambitny plan na film, który Kevin Feige chce zrealizować. Jeżeli to się uda, widzowie z łatwością zapomną o popularnej scenie portali z Avengers: Koniec gry.

Avengers: Secret Wars z największą bitwą w dziejach

Marvel zamierza uczynić z Avengers: Secret Wars największy film wszech czasów, w którym pojawi się większa liczba postaci niż w czwartej części serii. Kevin Feige nie chce żadnych ograniczeń i widzowie mają otrzymać podobną scenę z portalami jak w Avengers: Koniec gry, ale bez limitu postaci znanych z uniwersum. Tym samym mogą pojawić się wszyscy żyjący bohaterowie, a także alternatywni odpowiednicy z innych światów, w tym Peterzy Parkerowi grani przez Tobeya Maguire'a i Andrew Garfielda, X-Meni ze swojej własnej serii, a także postacie z Fantastycznej Czwórki z 2005 roku.