Następczyni Iron Mana zaprezentowana przez Marvela. Jej zbroja podzieli widzów

Pierwsze recenzje Czarnej Pantery: Wakanda w moim sercu można już znaleźć w sieci. Recenzenci są zachwyceni nowym filmem Marvela, który ma być jednym z najlepszych produkcji studia. Jednym z chwalonych elementów jest wprowadzenie Riri Williams, czyli Ironheart, przed jej własnym serialem zaplanowanym na przyszły rok. Tuż przed samą premierą filmu Marvel wypuścił nowy teaser produkcji przeznaczony na rynek w Hongkongu. Zapowiedź prezentuje kilka znanych scen z poprzednich materiałów, jak również niepublikowane wcześniej fragmenty prezentujące Ironheart w całej okazałości.

Ironheart – tak prezentuje się zbroja bohaterki w Czarnej Panterze 2

Na krótkiej zapowiedzi mamy dwa ujęcia, w którym Marvel zaprezentował nową bohaterkę w swoim uniwersum. Co najważniejsze, po raz pierwszy możemy zobaczyć jej zbroję z bliska. Wyraźnie widać inspirację późniejszymi zbrojami Iron Mana, ale sam kostium prezentuje się dosyć sztucznie i nie wygląda tak efektownie, jak te skonstruowane przez Tony’ego Starka. Przed młodą Riri Williams jeszcze wiele nauki, ale własnoręcznie zbudowanie takiej zbroi jest jednak imponujące. Mimo to wielu widzom strój może nie przypaść do gustu, choć zupełnie inaczej może prezentować się w akcji. Ujęcia z nowego zwiastuna zobaczycie poniżej.