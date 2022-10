Prace nad Bladem wstrzymane. Marvel opóźnia premiery Deadpoola 3 i Avengers 6

W ostatnim czasie ciężko nadążyć za zmianami dokonywanymi przez Marvela. Niedawno dowiedzieliśmy się, że najnowszym planem studia jest anulowanie niektórych swoich seriali i wprowadzanie nowych bohaterów w specjalnych programach na wzór Wilkołaka nocą. Nie grozi to co prawda filmowym produkcjom, ale te również mają swoje problemy. Najnowszym tego przykładem jest Blade, który pod koniec września stracił reżysera. W sieci pojawiły się doniesienia o chaosie produkcyjnym oraz kiepskim scenariuszu, i coś może być na rzeczy, skoro Marvel zdecydował się opóźnić pracę nad filmem.

Zdjęcia do filmu nie rozpoczną się więc w przyszłym miesiącu w Atlancie. Studio nadal poszukuje nowego reżysera i w tej chwili nie wiadomo, kiedy znajdą odpowiedniego kandydata. Marvel ma nadzieję, że wszystkie problemy z filmem rozwiążą się na początku 2023 roku i będą mogli ruszyć z produkcją. Oznacza to przesunięcie daty premiery z 3 listopada 2023 roku na 6 września 2024 roku.

Niestety nie jest to jedyna zmiana w kalendarzu premier Marvela. Dopiero co ogłoszona data premiery Deadpoola 3 nie jest już aktualna. Studio nieznacznie opóźniło premierę z 6 września 2024 roku na 8 listopada 2024 roku. Fantastyczna Czwórka, która również ma swoje produkcyjne problemy, nie trafi do widzów 8 listopada 2024 roku, ale dopiero 14 lutego 2025 roku. Fanów MCU zmartwi również fakt, że Avengers: Secret Wars nie pojawi się w tym samym roku, co Avengers: The Kang Dynasty i film zadebiutuje w kinach dopiero 1 maja 2026 roku.

Nowe daty opóźnionych filmów Marvela