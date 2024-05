Austin Butler niezwykle podobny do Młodego Vala Kilmera. Rola w Gorącze 2 idealnym wyborem Michaela Manna

Michael Mann niechętnie rozmawia na temat potencjalnej obsady swojego nowego filmu. Głównym powodem jest niepewność co do terminu rozpoczęcia produkcji. Podobno zdjęcia do filmu zaplanowano na listopad. Jeśli tak się stanie, to Butler będzie prawdopodobnie kręcił dwa filmy równolegle, ponieważ jest zaangażowany w Caught Stealing, do którego zdjęcia ruszają we wrześniu.

Gorączka 2 będzie adaptacją opublikowanej przez Manna powieści, która w sierpniu 2022 r. stała się bestsellerem New York Timesa. Akcja rozgrywa się zarówno przed, jak i po oryginale, wykorzystując retrospekcje w tym samym duchu, co w Ojcu chrzestnym II, i skupiając się głównie na Hannie (Al Pacino) i Shiherlisie (Val Kilmer).