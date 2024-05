Christopher Lambert, gwiazda kultowego Highlandera i Weronika Rosati w nowym filmie. Jest zwiastun It's Not Over

Lionsgate pokazał oficjalny zwiastun thrillera psychologicznego It's Not Over. W roli głównej długo nie widziany na ekranach, Christopher Lambert.

It's Not Over to włoska produkcja, ale nakręcona w języku angielskim, której premiera odbyła się we Włoszech w 2022 roku, a dwa lata później trafia na VOD w USA i Europie. Christopher Lambert i Weronika Rosati w thrillerze psychologicznym It's Not Over Max i Sarah są kochankami. Spotykają się za każdym razem, gdy Albert, jej mąż lekarz, ma dyżur w szpitalu. Pewnej nocy Albert ginie w wypadku i nagle potajemna miłość Maxa i Sary może wyjść na jaw. Jednak Max zauważa niepokojące szczegóły w zachowaniu Sary, co budzi w mężczyźnie szereg podejrzeń. A co jeśli nie jest tą osobą za którą się podaje?

W rolach głównych występują: Christopher Lambert, Gianni Capaldi, Ian Reddington, Sarah Collier i John-James Colvin. Jest też polski akcent, ponieważ w jedną z ról wciela się Weronika Rosati.

GramTV przedstawia:

It's Not Over zadebiutuje w USA i Europie 26 czerwca.

Krzysztof Żołyński Gry, filmy, seriale, komiksy, technologie i różne retro graty. Lubię także sprawdzać co słychać w kosmosie. Kiedy przytrafia się okazj wyjeżdżam w podróże dalekie lub bliskie i robię tam masę zdjęć.