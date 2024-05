Horizon: An American Saga na drugim zwiastunie. Kevin Costner wyreżyserował epickie widowisko o Dzikim Zachodzie

Horizon: An American Saga stał się powodem, dla którego Kevin Costner pożegnał się z rolą w świetnym serialu Yellowstone. Samodzielnie sfinansował produkcję i być może ma dzieło życia.

Aktor porzucił rolę w bardzo popularnym serialu, żeby zająć się pracą nad własną produkcją, westernem Horizon: An American Saga. Właśnie pojawił się kolejny zwiastun tego doskonale zapowiadającego się filmu. Westernowa saga jest tak ogromna, że postanowiono podzielić ją na dwa filmy, które trafią do kin z miesięcznym odstępem.

Kevin Costner w dziele swoje życia. Imponujący zwiastun Horizon: An American Saga

Horizon: An American Saga będzie pokazywał proces podboju Dzikiego Zachodu i wojnę secesyjną, która wykrwawiła ten rodzący się kraj. Zobaczymy wycinek dziejów USA, a konkretnie cztery lata wojny secesyjnej, od 1861 do 1865 i będzie to emocjonalna podróż po kraju rozdartym bratobójczą wojną.