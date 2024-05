Russell Crowe taśmowo przyjmuje nowe role. Zapowiedziano nowy thriller akcji Bear Country

Crowe wcieli się w starzejącego się, ale groźnego właściciela klubu, Manco Kapaka, który został okradziony przez zamaskowanego bandytę. Teraz jego aspiracje, by sprzedać klub i wyruszyć w stronę zachodu słońca ze swoją dziewczyną, wydają się bardziej odległe niż kiedykolwiek.

Po wspaniałych doświadczeniach, jakie dzieliliśmy przy Unhinged, szukałem innego projektu z Russellem – takiego, który pozwoliłby mu pokazać więcej tego, co tak wiele osób (w tym ja) tak bardzo kochało w Jacksonie Healy w The Nice Guys – i obaj od razu wiedzieliśmy, że Bear Country to właśnie to.