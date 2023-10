Michael Mann: powstaje prequel słynnego filmu Gorączka. Adam Driver przejmie rolę Roberta DeNiro?

Tak. Meg Gardiner i ja napisaliśmy powieść Heat 2, która ukazała się zaraz po kręceniu Ferrari. Poszło bardzo dobrze. Planuję nakręcić to jako następny film.

Dobrze poinformowane źródła donoszą, że równolegle trwają rozmowy z Adamem Driverem. Aktor ten miałby zagrać Neila McCauleya, a więc zastąpić Roberta De Niro. Z racji upływu lat i faktu, że kolejna Gorączka będzie prequelem wydaje się to oczywistym rozwiązaniem. Jeśli tak by się stało, to Driver spotka się z Mannem na planie po raz drugi. Poprzednio współpracowali przy filmie Ferrari.

Powstanie prequel słynnego filmu Gorączka. Adam Driver przejmie rolę Roberta DeNiro