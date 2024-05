Tom Hardy i Austin Butler rządzą motocyklowym gangiem. Jest nowy zwiastun filmu The Bikeriders

W sieci pojawił się trzeci oficjalny zwiastun filmu The Bikeriders i miejmy nadzieję, że czerwcowa premiera zostanie dotrzymana.

Film był co prawda pokazywany w zeszłym roku na kilku festiwalach, ale miał pecha, ponieważ jego okienko premierowe trafiło w największą falę strajków i film nie wszedł do kin w 2023 roku.

The Bikeriders na pierwszym zwiastunie

The Bikeriders to film, którego akcja toczy się w niewielkim miasteczku w USA. Są lata 60. ubiegłego wieku i kilkoro ludzi postanawia założyć klub motocyklowy. Z czasem staje się on stanicą dla gangów motocyklowych.