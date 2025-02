Assassin’s Creed: Shadows - gwiazda One Piece dołącza do obsady gry

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez serwis Variety, Mackenyu z One Piece zagra w Assassin’s Creed Shadows Gennojo, ważną postać, która pomoże głównym bohaterom w śledzeniu i eliminacji celów. Według opisu bohatera Gennojo jest „częścią ligi shinobi” i może zostać zrekrutowany do „bractwa” gracza.

Gennojo to charyzmatyczny, lekkomyślny i wewnętrznie rozdarty bohater, którego poczucie winy popycha do obalenia skorumpowanego systemu. Jest uwodzicielskim awanturnikiem i oszustem, który balansuje na krawędzi, łącząc spryt, podstęp i pewność siebie. Kierowany silnym pragnieniem zniszczenia niesprawiedliwego porządku, jest gotów poświęcić wszystko – nawet własne życie – by osiągnąć swój cel. Mimo swojej szorstkiej natury ma głęboko zakorzenione poczucie sprawiedliwości, zwłaszcza w kwestii pomocy ubogim i starszym. – brzmi opis bohatera.