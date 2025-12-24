One Piece oficjalnie ujawnia twarz finałowego antagonisty. Nowe szkice Ody rzucają światło na Imu

W anime One Piece finał wątku Egghead zbliża się wielkimi krokami, ale mandze atmosfera robi się równie gorąca.

Najnowszy rozdział przenosi czytelników czternaście lat wstecz, do dnia śmierci Haralda, a wielki flashback Arcu Elbaph powoli dobiega końca. Oznacza to, że już wkrótce fabuła powróci do teraźniejszości i bezpośredniej konfrontacji z Imu, czyli postacią uznawaną za ostatecznego złoczyńcę serii. Nowe szkice ujawniają Imu Mimo że retrospekcja ujawniła sporo informacji na temat Imu i jego mrocznych paktów, wciąż pozostawało wiele pytań, przede wszystkim tych dotyczących jego wyglądu. Najnowsza publikacja One Piece może jednak przynieść przełom w tym temacie. Wraz z najnowszym rozdziałem mangi do numeru 4-5/2026 Shonen Jumpa dołączono specjalny dodatek, jakim jest mini magazyn One Piece. W jego sekcji poświęconej notatkom znalazły się robocze szkice autorstwa Eiichiro Ody, w tym rysunek, który niemal jednoznacznie przedstawia Imu.

Szkic ujawnia zaskakująco dużo szczegółów twarzy tajemniczego władcy świata: ostre, wysoko uniesione brwi oraz wąski nos. Do tej pory fani znali jedynie charakterystyczne, pierścieniowe oczy Imu, dlatego nowe elementy wyglądu są uznawane za jedno z największych objawień dotyczących tej postaci. Co więcej, rysy twarzy wydają się wyraźnie męskie, co wspiera popularną teorię, że Imu jest mężczyzną. Te przypuszczenia zyskały na sile już wcześniej, gdy Ivankov wspominał o Saint Imu Neronie z Pustego Stulecia, używając męskiej formy japońskiego sufiksu „-sei”.

Nie ma wątpliwości, że szkic rzeczywiście przedstawia Imu, potwierdzają to towarzyszące mu fragmenty tekstu. Po lewej stronie widnieje zdanie: “W tym pamiętnym dniu ona nas zdradziła”, natomiast w dymku po prawej: “Grzech wypuszczenia Poneglyphów na świat”. Są to słowa wprost zaczerpnięte z rozdziału 1085, w którym Imu rozmawiał z królem Cobrą o Nefertari D. Lily. Pojawiły się wprawdzie spekulacje, że inny szkic, znajdujący się poniżej, obok Wapola, również mógłby przedstawiać Imu, jednak znacznie bardziej prawdopodobne jest, że chodzi tam o Kinderellę, żonę Wapola. Potwierdza to opis towarzyszący rysunkowi, odnoszący się do ucieczki Wapola wraz z Vivi po tragedii króla Cobry. Choć Imu od dawna zapowiadany jest jako finałowy antagonista One Piece, jego moce i pełny wygląd nadal pozostają tajemnicą. Nowe szkice są pierwszym momentem w historii serii, w którym Oda nadał tej postaci wyraźne, rozpoznawalne cechy twarzy. Dla wielu fanów to wyraźny sygnał, że pełne ujawnienie Imu jest już bardzo blisko.