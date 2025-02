Poznaliśmy rozmiar Assassin’s Creed Shadows. Pora uporządkować dyski

Ile miejsca na dysku zajmie Assassin’s Creed Shadows?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez The Gamer, według danych z Apple App Store rozmiar Assassin’s Creed Shadows osiągnie aż 123 GB. To ogromny skok w porównaniu do poprzednich części, takich jak Origins (42,3 GB), Odyssey (45 GB), a nawet Valhalla (50 GB w dniu premiery). Warto jednak pamiętać, że podany rozmiar dotyczy wersji z Apple App Store. Rozmiar pliku może się różnić w zależności od platformy, choć różnice te mogą być niewielkie.