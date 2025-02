Assassin’s Creed Shadows dostanie prequel. Jest tylko jeden haczyk

Okładka pierwszego numeru przedstawia tajemniczą wojowniczkę z Ukrytym Ostrzem i mieczem. Czy to Naoe – shinobi i współbohaterka Shadows? Wszystko wskazuje na to, że nie. Gra pokazuje moment, w którym Naoe dopiero zdobywa swoje Ukryte Ostrze, a także dopiero poznaje, kim są Asasyni i Templariusze. Możliwe więc, że w mandze zobaczymy zupełnie nową protagonistkę.

Premiera Assassin’s Creed Shadows budzi ogromne emocje, a w sieci już teraz pojawiają się spoilery – niedawno wyciekł nieopublikowany artbook gry. To jednak wciąż jedna z najbardziej wyczekiwanych odsłon serii. Jak podsumowała Katharine Castle z Eurogamera: „Shadows wygląda na to, że jest na dobrej drodze, by stać się feudalną japońską fantazją, za którą tak długo tęskniliśmy”. Czy ten optymizm przekuje się w sukces? Warto pamiętać, że gra od samego początku budzi kontrowersje, jej premiera jest opóźniania, łączy się to z problemami w samym Ubisoft. Poczekamy więc, czy gra zbawi studio, czy je wręcz pogrąży.https://x.c

