Ostatni raz grał w filmie 15 lat temu. Tak wygląda Marek Kondrat w nowej Lalce

Marek Kondrat wraca na wielki ekran po długiej przerwie. Aktor, który przez ostatnie lata pojawiał się wyłącznie w reklamach, znów stanął przed kamerą w pełnoprawnej roli filmowej. W sieci pojawiły się właśnie pierwsze zdjęcia z planu kinowej Lalki, na których możemy zobaczyć Kondrata jako Ignacego Rzeckiego – jedną z najważniejszych postaci powieści Bolesława Prusa.

Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki

To pierwsza od piętnastu lat filmowa rola aktora, który zakończył regularną karierę aktorską na początku poprzedniej dekady. Jego powrót w tak klasycznym i wymagającym projekcie wzbudza ogromne zainteresowanie, a opublikowane fotografie pokazują Kondrata w wyraźnie odmienionej, XIX-wiecznej odsłonie. Charakteryzacja i kostiumy sugerują dużą dbałość o detale oraz wierność realiom epoki. Przypomnijmy, że Lalka to jedno z najważniejszych dzieł polskiej literatury, osadzone w realiach drugiej połowy XIX wieku. Powrót Marka Kondrata może okazać się jednym z najmocniejszych punktów tej ekranizacji.