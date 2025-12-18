Zaloguj się lub Zarejestruj

Ostatni raz grał w filmie 15 lat temu. Tak wygląda Marek Kondrat w nowej Lalce

Jakub Piwoński
2025/12/18 10:20
0
0

Aktor przez ostatnie lata regularnie występował w reklamach znanego banku. Tą rolą wraca jednak do wielkiego kina.

Marek Kondrat wraca na wielki ekran po długiej przerwie. Aktor, który przez ostatnie lata pojawiał się wyłącznie w reklamach, znów stanął przed kamerą w pełnoprawnej roli filmowej. W sieci pojawiły się właśnie pierwsze zdjęcia z planu kinowej Lalki, na których możemy zobaczyć Kondrata jako Ignacego Rzeckiego – jedną z najważniejszych postaci powieści Bolesława Prusa.

Marek Kondrat
Marek Kondrat

Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki

To pierwsza od piętnastu lat filmowa rola aktora, który zakończył regularną karierę aktorską na początku poprzedniej dekady. Jego powrót w tak klasycznym i wymagającym projekcie wzbudza ogromne zainteresowanie, a opublikowane fotografie pokazują Kondrata w wyraźnie odmienionej, XIX-wiecznej odsłonie. Charakteryzacja i kostiumy sugerują dużą dbałość o detale oraz wierność realiom epoki. Przypomnijmy, że Lalka to jedno z najważniejszych dzieł polskiej literatury, osadzone w realiach drugiej połowy XIX wieku. Powrót Marka Kondrata może okazać się jednym z najmocniejszych punktów tej ekranizacji.

GramTV przedstawia:

Nowa Lalka powstaje pod reżyserskim okiem Macieja Kawalskiego, który współtworzył scenariusz z Łukaszem Światowcem. Za zdjęcia odpowiada Piotr Sobociński Jr, a producentem filmu jest Radosław Drabik. W głównych rolach zobaczymy Marcina Dorocińskiego jako Stanisława Wokulskiego oraz Kamilę Urzędowską w roli Izabeli Łęckiej. Obsada imponuje rozmachem – na ekranie pojawią się także m.in. Andrzej Seweryn, Maria Dębska, Mateusz Damięcki, Krystyna Janda, Agata Kulesza, Borys Szyc czy Dawid Ogrodnik.

Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki
Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki

Tagi:

Popkultura
aktor
Marek Kondrat
Lalka
Bolesław Prus
adaptacja książki
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112