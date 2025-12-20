Najlepsze gry z bożonarodzeniowymi motywami – 10 tytułów ze świętami w tle

Święta to mnóstwo pracy i obowiązków, ale też okres relaksu i odpoczynku. Wielu pewnie z tej okazji sięgnie po jakąś grę, która mocno kojarzy się z tym okresem. Jeśli jednak ktoś nie ma takiego tytułu, ale chce poczuć klimat, przygotowałem listę ciekawych alternatyw.

Oczywiście w okresie świąt wielu twórców tworzy świąteczne wydarzenia, w szczególności w grach sieciowych. Pominiemy jednak ten temat i skupimy się na tych tytułach, które w pełni lub w dużej części rozgrywają się w trakcie świąt, a bożonarodzeniowe klimaty są tam istotnym elementem otoczenia. Wbrew pozorom takich produkcji nie ma zbyt wiele.

10 najlepszych gier w klimacie świąt

10. The Grinch: Świąteczne przygody

O tej grze z 2023 roku pewnie nie słyszeliście. Czy słusznie? Raczej tak. Jeśli jednak mówimy o świętach, Grinch na pewno idealnie wpasowuje się w ten klimat. Gra na tej licencji to pozycja głównie dla najmłodszych, którzy po seansie filmowym chcieliby spędzić nieco więcej czasu z ulubionym (albo i nie) bohaterem. The Grinch to bardzo klasyczna platformówka 2D, bez większych fajerwerków i dynamiki. Pozycja głównie dla dzieci, które nie mają dużych wymagań, a popularną licencję i klimat świąt potraktują jako istotny atut.

9. Bully

Kultowa gra od Rockstar Games do dzisiaj może się pochwalić wysoką grywalnością. Święta nie są tam jednak na pierwszym planie. Występują dlatego, że Bully prezentuje cały rok szkolny, a więc w pewnym momencie spadnie śnieg, a na korytarzu szkoły pojawi się choinka. Boże Narodzenie jest więc tylko epizodem, chociaż bardzo wyrazistym, bo całkowicie zmienia otoczenie w jakim funkcjonujemy i plan zajęć, pokazując jak wygląda życie dzieciaków w trakcie przerwy świątecznej. Na pewno jest tego nieco więcej niż jedna, krótka misja, ale nadal mówimy o epizodzie.

8. Saints Row IV: How The Saints Save Christmas

Gier ze świętami w tle jest tak mało, że trzeba było sięgnąć po tak unikatowy pomysł jak bożonarodzeniowy, darmowy zestaw misji do Saints Row 4. W trakcie trzech zadań będziemy musieli zaangażować nasz gang w ratowanie Mikołaja. Czy Święci uratują święta? Oczywiście wszystko przedstawione jest z przymrużeniem oka, w charakterystycznym dla serii stylu. Mało w tym powagi, ale za to bardzo dużo jazdy bez trzymanki w oparach absurdu.