Eiichiro Oda oficjalnie ujawnia kolejny arc One Piece po Elbaf. Premiera w 2026 roku

One Piece weszło w finałową sagę po zakończeniu arcu Wano Country, rozpoczynając najbardziej intensywny etap całej historii.

Eiichiro Oda od dekad planował narysowanie tej części opowieści i już teraz widać, dlaczego. Saga finałowa rozpoczęła się od arcu Egghead, który był jednym z najbardziej emocjonujących w całej mandze. Obecnie trwa arc Elbaf, który od samego początku dostarcza czytelnikom wielu ekscytujących wydarzeń, a najlepsze dopiero nadchodzi. Oda ujawnia kolejny arc One Piece Arc Elbaf rozpoczął się w 2024 roku i według aktualnych informacji jest mniej więcej w połowie. Przed fanami wciąż jednak sporo treści, a znaczna część nadchodzącego roku ma skupić się na jego kulminacji. Co ciekawe, komentarze Ody sugerują, że Elbaf zakończy się w 2026 roku, a pod koniec tego samego roku rozpocznie się zupełnie nowy arc. Przez wiele miesięcy fani zastanawiali się, jaka wyspa będzie kolejnym celem Słomkowych. Teraz Oda oficjalnie rozwiał wszelkie wątpliwości, a odpowiedź okazała się szokująca. Według autora One Piece, kolejny arc po Elbaf będzie rozgrywał się na wyspie, na której postawił stopę wyłącznie Król Piratów.

Eiichiro Oda przekazał fanom ważne informacje w specjalnym przesłaniu podczas Jump Fest 2026. Choć samo wydarzenie poświęcone One Piece było dla wielu rozczarowujące ze względu na brak dużych zapowiedzi, przesłanie Ody ponownie okazało się kluczowe. Autor ujawnił m.in., że w 2026 roku w mandze pojawi się Człowiek z Blizną po Oparzeniu, a także dojdzie do interakcji między postaciami, których fani nigdy wcześniej nie widzieli oraz do wyjątkowych starć. Oda określił nawet 2026 rok jako rok nowych spotkań w świecie One Piece. Najważniejszą informacją było jednak potwierdzenie, że arc Elbaf ma zakończyć się w 2026 roku, o ile wszystko pójdzie zgodnie z planem. Długi flashback Elbaf już się zakończył, co sugeruje, że wkrótce rozpoczną się decydujące bitwy, a załoga Słomkowych Piratów wyruszy w dalszą podróż. Zakończenie Elbaf przybliży Luffy’ego i jego załogę o kolejny krok do spełnienia ich marzeń i odnalezienia legendarnego One Piece. Oda nie tylko zapowiedział koniec Elbaf, ale także jasno nakreślił przyszłość historii. Egghead był jedynie wstępem do Sagi Finałowej, natomiast Elbaf stanowi jej pierwszy naprawdę duży arc. Przez długi czas nie było jasne, co nastąpi dalej. Luffy potrzebuje już tylko jednego Road Poneglyphu, aby dotrzeć na ostatnią wyspę, dlatego wielu fanów zakładało, że kolejny arc skupi się na walce o ten ostatni kamień. Oda potwierdził jednak, że nadchodzący arc będzie najbardziej przełomowym w całej serii. W swoim przesłaniu na Jump Fest 2026 autor oficjalnie ujawnił, że po Elbaf Luffy i Słomkowi Piraci wyruszą na wyspę, którą osiągnął jedynie Król Piratów. Oznacza to, że One Piece wejdzie w absolutnie końcową fazę historii. Jak wiadomo, tylko Gol D. Roger i jego załoga dotarli na tę wyspę, dokonując niemożliwego i opływając cały świat, co zapewniło Rogerowi tytuł Króla Piratów.

Oda napisał między innymi: Po długim, długim flashbacku wracamy do teraźniejszości i gdy perspektywa na Elbaf zaczyna się zmieniać… bum! Wielkie, efektowne zakończenie. A od tego momentu wszystko przyspiesza. Na wyspę, na której był tylko Król Piratów!? Pojawia się człowiek naznaczony płomieniami!! Ludzie, którzy nigdy się nie spotkali, w końcu stają twarzą w twarz!! Czy przyszły rok będzie prawdziwym festiwalem spotkań? Historia pędzi naprzód, a ja – dbając o zdrowie – poprowadzę One Piece w najszybszym tempie w historii. Przed nami festiwal! Proszę, czekajcie na to! Choć większość fanów od razu pomyślała o Laugh Tale, istnieje inna, bardziej prawdopodobna możliwość jaką jest Lodestar Island. Lodestar to ostatnia wyspa na Grand Line, do której można dotrzeć, podążając za Log Pose. Została ujawniona w arcu Wano Country. To właśnie tam załoga Rogera odkryła istnienie Poneglyphów i zrozumiała ich znaczenie, rozpoczynając ponowną podróż w poszukiwaniu czterech Road Poneglyphów. Luffy wciąż nie posiada ostatniego Road Poneglyphu i niemal na pewno nie zdobędzie go przed końcem Elbaf, co oznacza, że Laugh Tale nie może być kolejnym arciem. Wszystko wskazuje na to, że następny etap historii poprowadzi Słomkowych właśnie na Lodestar Island, gdzie mogą poznać prawdę o Poneglyphach, One Piece oraz spotkać Człowieka z Blizną po Oparzeniu. To tam może rozpocząć się ostateczna walka o największy skarb świata. Manga One Piece znajduje się obecnie w Sadze Finałowej. Rozdział 1170 ukaże się 4 stycznia 2026 roku. Seria dostępna jest oficjalnie w aplikacjach Manga Plus oraz Shonen Jump.