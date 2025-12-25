Gwiazda Stranger Things apeluje do dziecięcych aktorów: "Idźcie na terapię”

Rada Noaha Schnappa jest jednoznaczna: warto skorzystać z terapii, aby poradzić sobie z presją sławy. Schnapp miał zaledwie kilkanaście lat, gdy Stranger Things zadebiutowało na Netfliksie i niemal z dnia na dzień uczyniło go światową gwiazdą. Jak wspomina, w momencie premiery serialu przebywał na letnim obozie, z dala od cywilizacji i mediów społecznościowych. O skali sukcesu dowiedział się dopiero wtedy, gdy jego mama wysłała mu e-maila.

Gwiazda Stranger Things apeluje do młodych aktorów

W rozmowie z USA Today aktor ujawnił, że matka poinformowała go o fanpage’u na Instagramie, który w krótkim czasie zgromadził ponad 10 tysięcy obserwujących. Dla młodego Schnappa było to doświadczenie zupełnie surrealistyczne. Choć nagła popularność była ekscytująca, wiązała się również z ogromnym stresem. Aktor przyznał, że już jako 12-latek musiał mierzyć się z bardzo inwazyjnymi pytaniami podczas wywiadów. Dziennikarze pytali go między innymi o to czy uważa, że jego bohater jest gejem, a także o jego własną orientację: