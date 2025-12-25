Zaloguj się lub Zarejestruj

Gwiazda Stranger Things apeluje do dziecięcych aktorów: "Idźcie na terapię”

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/25 19:30
Noah Schnapp, znany z roli Willa Byersa w serialu Stranger Things, skierował ważny apel do młodych aktorów rozpoczynających kariery w Hollywood.

Rada Noaha Schnappa jest jednoznaczna: warto skorzystać z terapii, aby poradzić sobie z presją sławy. Schnapp miał zaledwie kilkanaście lat, gdy Stranger Things zadebiutowało na Netfliksie i niemal z dnia na dzień uczyniło go światową gwiazdą. Jak wspomina, w momencie premiery serialu przebywał na letnim obozie, z dala od cywilizacji i mediów społecznościowych. O skali sukcesu dowiedział się dopiero wtedy, gdy jego mama wysłała mu e-maila.

Noah Schnapp
Noah Schnapp

Gwiazda Stranger Things apeluje do młodych aktorów

W rozmowie z USA Today aktor ujawnił, że matka poinformowała go o fanpage’u na Instagramie, który w krótkim czasie zgromadził ponad 10 tysięcy obserwujących. Dla młodego Schnappa było to doświadczenie zupełnie surrealistyczne. Choć nagła popularność była ekscytująca, wiązała się również z ogromnym stresem. Aktor przyznał, że już jako 12-latek musiał mierzyć się z bardzo inwazyjnymi pytaniami podczas wywiadów. Dziennikarze pytali go między innymi o to czy uważa, że jego bohater jest gejem, a także o jego własną orientację:

To było bardzo nieodpowiednie i zdecydowanie przekraczało granice.

Kolejnym obciążeniem była intensywność pracy. Aktor zaznaczył, że jeszcze przed okresem nastoletnim wykonywał w praktyce pełnoetatową, wymagającą pracę, co sprawiło, że musiał szybciej dorosnąć i nie miał szansy na normalne dzieciństwo. Problemy nie skończyły się również po rozpoczęciu studiów. Podczas pierwszego roku na uczelni, Schnapp doświadczał braku prywatności. Inni studenci potrafili godzinami czekać pod jego akademikiem, aby zobaczyć, kiedy wejdzie lub wyjdzie z pokoju. Choć jest wdzięczny za rolę w Stranger Things, przyznał, że odebrała mu ona możliwość przeżycia zwyczajnego życia studenckiego.

Trudno dorastać na oczach całego świata. Nie znasz jeszcze samego siebie, niczego nie masz poukładanego, a oczekuje się od ciebie, że będziesz znał odpowiedzi na wszystko. Ciągle mówiłem coś nie tak albo wstydziłem się, że nie traktowałem pewnych spraw wystarczająco poważnie, a to zostaje w sieci na zawsze. Ludzie dojrzewają i uczą się, a robienie tego publicznie nie jest łatwe.

GramTV przedstawia:

Właśnie dlatego Noah Schnapp uważa, że terapia powinna być standardem dla młodych aktorów. Jego zdaniem wczesny sukces często pozbawia dzieci stabilnego i normalnego dzieciństwa. Aktor dodał, że odkąd sam skorzystał z profesjonalnej pomocy, jest znacznie szczęśliwszy.

Druga część piątego sezonu serialu „Stranger Things” zadebiutuje 26 grudnia 2025 roku.

Źródło:https://screenrant.com/stranger-things-noah-schnapp-child-actors-therapy/

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

