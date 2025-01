Assassin’s Creed Shadows na nowej rozgrywce. Eksploracja świata pełna nowości i utrudnień

Na premierę Assassin’s Creed Shadows jeszcze trochę poczekamy. W ubiegłym tygodniu Ubisoft ogłosił opóźnienie premiery swojej gry o kolejny miesiąc, aby studio mogło dopracować swój nadchodzący tytuł. Pojawiły się również doniesienia, które sugerują, że zmiany mogą zajść również w samej historii i przynajmniej w japońskiej wersji, Yasuke nie będzie określany jako samuraj. Czy to się potwierdzi, będziemy musieli poczekać do debiutu gry, ale zanim to nastąpi, francuski deweloper opublikował na swojej stronie szczegóły eksploracji świata w Assassin’s Creed Shadows. A jest co omawiać i eksploracja będzie znacząco różnić się od tego, czego mogliśmy doświadczyć w czterech ostatnich odsłonach serii.

Assassin’s Creed Shadows z mnóstwem nowości w eksploracji zaprezentowanej na nowej rozgrywce

Największą różnicą względem m.in. AC Valhalla będzie większa swoboda w podróżowaniu po rozległej mapie. Twórcom przyświecał cel, aby nie trzymać gracza za ręce i nie „atakować” go mnóstwem ikon i znaczników. Twórcy tłumaczą to samą historią i settingiem, gdzie jako shinobi trzeba zbierać wskazówki i poszlaki, więc w skorzystali z tego, aby w Assassin’s Creed Shadows gracz sam znajdował i zdobywał potrzebne informacje od szpiegów, napotkanych NPC-ów, czy po prostu obserwując przemierzane tereny.