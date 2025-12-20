30 milionów graczy jeszcze przed startem. Arknights: Endfield wkracza na rynek z impetem

Deweloperzy przygotowali bogaty zestaw nagród dla milionów graczy czekających na premierę.
Arknights: Endfield, najnowsza produkcja od studia Hypergryph, wzbudza ogromne zainteresowanie jeszcze przed swoim oficjalnym debiutem na rynku. Według najnowszych doniesień liczba osób, które zdecydowały się na wstępną rejestrację, przekroczyła już imponujący próg trzydziestu milionów użytkowników z całego świata.
Oficjalna data wydania tego tytułu została wyznaczona na 22 stycznia 2026 roku. Gra ma być dostępna w skali globalnej, trafiając do posiadaczy konsol PlayStation 5, komputerów osobistych oraz użytkowników urządzeń mobilnych z systemami Android oraz iOS. Promocja tytułu nabrała tempa podczas niedawnej ceremonii The Game Awards, gdzie zaprezentowano nie tylko termin wydania, ale również utwór przewodni przygotowany przez zespół OneRepublic.
Tak masowe zainteresowanie ze strony społeczności graczy przekłada się na realne korzyści dla wszystkich osób, które zdecydowały się zapisać na listę oczekujących. Twórcy przygotowali system nagród zależny od liczby zgłoszeń, a osiągnięcie obecnego kamienia milowego odblokowało szereg cennych przedmiotów wirtualnych, które ułatwią start w grze. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma na początku trzydzieści tysięcy jednostek waluty T-Creds oraz 20 Advanced Combat Record. Ponadto gracze mogą liczyć na pięć podstawowych HH Permit oraz darmową postać o rzadkości pięciu gwiazdek, Snowshine.
Wydarzenia w grze toczą się na księżycu Talos-2, półtora wieku po tajemniczym kataklizmie, który na zawsze zmienił losy ocalałych mieszkańców. Arknights: Endfield dostępne będzie w modelu free-to-play.
Witaj na Talos-II — świecie zapierającego dech w piersiach piękna i nieustannego zagrożenia. Najwcześniejsi osadnicy musieli stawić czoła wojnom i katastrofom, a przez ponad 150 lat nieustannego wysiłku wywalczyli sobie miejsce i stworzyli nowy fundament dla ludzkości — Pas Cywilizacji. Mimo to większość tego świata pozostaje nieokiełznana. Rozległe dzikie tereny i niezamieszkane obszary, ciągnące się aż po horyzont, wciąż czekają na odkrycie. Każdy krok naprzód skąpany jest w cieniu zagrożeń — zarówno pozostałości przeszłości, jak i niebezpieczeństw, z jakimi ludzkość nigdy wcześniej się nie mierzyła.
