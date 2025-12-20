30 milionów graczy jeszcze przed startem. Arknights: Endfield wkracza na rynek z impetem

Arknights: Endfield, najnowsza produkcja od studia Hypergryph, wzbudza ogromne zainteresowanie jeszcze przed swoim oficjalnym debiutem na rynku. Według najnowszych doniesień liczba osób, które zdecydowały się na wstępną rejestrację, przekroczyła już imponujący próg trzydziestu milionów użytkowników z całego świata.

Arknights: Endfield bije rekordy przed premierą. Ponad 30 mln rejestracji na miesiąc przed debiutem

Oficjalna data wydania tego tytułu została wyznaczona na 22 stycznia 2026 roku. Gra ma być dostępna w skali globalnej, trafiając do posiadaczy konsol PlayStation 5, komputerów osobistych oraz użytkowników urządzeń mobilnych z systemami Android oraz iOS. Promocja tytułu nabrała tempa podczas niedawnej ceremonii The Game Awards, gdzie zaprezentowano nie tylko termin wydania, ale również utwór przewodni przygotowany przez zespół OneRepublic.