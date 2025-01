System parkour w Assassin’s Creed Shadows w szczegółach. Ubisoft dzieli się nowymi informacjami

W Assassin's Creed Shadows uniki zostały połączone z mechaniką „parkour down”, co odblokowuje całą masę nowych ruchów. To nowe mapowanie odłącza również zmianę postawy (np. stanie, kucanie, leżenie) od parkouru, dzięki czemu możesz używać dowolnych pozycji bez przypadkowego zejścia z dachu, gdy nie chcesz tego robić.

Zespół odpowiedzialny za rozwój gry wprowadził szereg ulepszeń w mechanice parkour, w tym nowe animacje, możliwość poruszania się w pozycji leżącej oraz oparty na fizyce hak z liną dla Naoe. Znaczącą zmianą jest zamiana przycisków odpowiedzialnych za kucanie i uniki, co ma związek z dodaniem pozycji leżącej i mechaniki uniku, która przechodzi w parkour.

Wprowadzono też szereg nowych ruchów, takich jak akrobatyczne uniki czy ciche zeskoki. Udoskonalono także system wspinaczki Parkour Up, który pozwala na sięganie do najwyżej/najdalej położonych punktów. Każda z postaci ma swoje własne możliwości w zakresie parkour, przy czym Naoe zawsze skacze dalej i wyżej niż Yasuke, który jest „ogólnie wolniejszy podczas poruszania się po dachach”. Wprowadzono również Igan Recovery Roll — manewr lądowania, który amortyzuje upadek i redukuje hałas po skoku z dużej wysokości.

System Parkour Down został zintegrowany z mechaniką uniku, co pozwala na płynne przejścia do schodzenia. Gracze mogą wybierać między klasycznym sposobem zejścia w dół a bardziej akrobatycznymi zejściami. Dodatkowo Naoe posiada unikalny Sprint Dodge, pozwalający jej na przeskakiwanie nad niskimi obiektami i unikanie obrażeń, a Yasuke w sprincie może przebijać się przez obiekty lub przeskakiwać nad nimi. Więcej szczegółów związanych z systemem parkour, w tym materiały wideo, znajduje się na oficjalnej stronie Ubisoftu.

Przypomnijmy, że Assassin’s Creed Shadows zadebiutuje 14 lutego 2025 roku. Produkcja Ubisoftu zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.