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Assassin’s Creed Black Flag Resynced to ogromny projekt. Nad grą pracowało aż 15 studiów Ubisoftu

Maciej Petryszyn
2026/06/25 20:30
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Już za 2 tygodnie Assassin’s Creed: Black Flag Resynced trafi na rynek. Dla Ubisoftu będzie to szalenie istotny projekt.

Ostatnie produkcje Francuzów bynajmniej nie zachwycały. O samej firmie mówiło się zaś głównie z uwagi na zwolnienia i kontrowersje.

Assassin’s Creed: Black Flag Resynced
Assassin’s Creed: Black Flag Resynced

15 ekip odpowiedzialnych za Black Flag Resynced

Odświeżenie jednej z najbardziej cenionych odsłon cyklu Assassin’s Creed wydaje się więc idealnym sposobem, by choć w małym stopniu odbić się od dna. Sam Ubisoft na pewno również zdaje sobie z tego sprawę, dlatego już od kilku tygodni dość regularnie przypomina nam o Assassin’s Creed: Black Flag Resynced. Dodatkowo na potrzeby stworzenia remake’u Assassin’s Creed 4: Black Flag przeznaczono spore nakłady finansowe, chociaż samo Ubi nie podało oficjalnie skali projektu. Swoje ustalenia w tej materii poczynił za to serwis Insider Gaming i wygląda to imponująco.

GramTV przedstawia:

Wygląda więc na to, że w większym lub mniejszym stopniu Black Flag Resynced do życia powołało aż 15 ekip z całego świata. Głównym motorem napędowym było oczywiście studio w Singapurze, które podpisane jest jako główny autor tego tytułu. Ale nie wykonało ono całej pracy. Z Europy pomagały Barcelona, Belgrad, Bordeaux, Bukareszt, Kijów, Montpellier i Sofia, z kolei z Ameryki Północnej były to Montreal, Quebec, podczas gdy azjatycką myśl deweloperską reprezentowały Chengdu, DaNang, Indie, Filipiny i Szanghaj. Co ciekawe, z całego tego grona Ubisoft Belgrade zdążyło zostać zamknięte.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced ukaże się 9 lipca 2026 roku i trafi zarówno na komputery osobiste, jak i na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Remake ten, według zapewnień, będzie znacząco unowocześniony względem oryginału. I to nie tylko na polu grafiki, chociaż i tutaj widać ogromną różnicę. Produkcja ma otrzymać też m.in. poprawione i bardziej wymagające walki oraz możliwość eksploracji podwodnych terenów. Do tego Resynced wzbogacone zostanie o zupełnie nową, nieobecną wcześniej zawartość, która ma dołożyć do zabawy kolejne 6 godzin

Źródło:https://insider-gaming.com/black-flag-resynced-studios-devs/

Tagi:

News
Ubisoft
Ubisoft Montreal
remake
Ubisoft Montpellier
Ubisoft Sofia
Ubisoft Quebec
Ubisoft Shanghai
Ubisoft Kijów
Ubisoft Singapore
Ubisoft Chengdu
Ubisoft Bordeaux
Ubisoft Bukareszt
Assassin's Creed Black Flag Resynced
Ubisoft Belgrade
Ubisoft Barcelona
Ubisoft DaNang
Ubisoft India
Ubisoft Philippines
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
2
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 22:08
NOWAHUTANACZASIE napisał:

A recka kiedy?:)

Nie zdziwię się jeżeli gra nie będzie miała ogromnych mikropłatności i Ubisoft wstrzyma recki do premiery żeby je ukryć :-)

NOWAHUTANACZASIE
Gramowicz
Dzisiaj 20:42

A recka kiedy?:)




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112