Assassin’s Creed Black Flag Resynced to ogromny projekt. Nad grą pracowało aż 15 studiów Ubisoftu

Już za 2 tygodnie Assassin’s Creed: Black Flag Resynced trafi na rynek. Dla Ubisoftu będzie to szalenie istotny projekt.

Ostatnie produkcje Francuzów bynajmniej nie zachwycały. O samej firmie mówiło się zaś głównie z uwagi na zwolnienia i kontrowersje.

15 ekip odpowiedzialnych za Black Flag Resynced

Odświeżenie jednej z najbardziej cenionych odsłon cyklu Assassin’s Creed wydaje się więc idealnym sposobem, by choć w małym stopniu odbić się od dna. Sam Ubisoft na pewno również zdaje sobie z tego sprawę, dlatego już od kilku tygodni dość regularnie przypomina nam o Assassin’s Creed: Black Flag Resynced. Dodatkowo na potrzeby stworzenia remake’u Assassin’s Creed 4: Black Flag przeznaczono spore nakłady finansowe, chociaż samo Ubi nie podało oficjalnie skali projektu. Swoje ustalenia w tej materii poczynił za to serwis Insider Gaming i wygląda to imponująco.