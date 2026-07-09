The Crew Motorfest zmierza na Nintendo Switch 2. Znamy datę premiery

Ubisoft potwierdził, że wyścigowa gra z otwartym światem trafi na nową konsolę Nintendo już tej jesieni.

Ubisoft poinformował, że The Crew Motorfest ukaże się na Nintendo Switch 2 8 października. Tym samym wyścigowa produkcja z otwartym światem, która zadebiutowała w 2023 roku, trafi na kolejną platformę, dając graczom możliwość ścigania się po hawajskiej wyspie również w trybie przenośnym.

Ubisoft oficjalnie zapowiedział premierę The Crew Motorfest na Nintendo Switch 2. Popularna gra wyścigowa z otwartym światem zadebiutuje na nowej platformie już 8 października.

Decyzja o wydaniu gry na Switchu 2 nie jest przypadkowa. Ubisoft ujawnił, że The Crew Motorfest przekroczyło już próg 10 milionów graczy, a rozszerzenie dostępności na kolejną platformę ma pomóc w dalszym rozwoju społeczności. Wersja na konsolę Nintendo ma zawierać liczne aktualizacje i usprawnienia, które trafiły do gry od momentu jej premiery.

Gracze mogą liczyć na kompletną zawartość rozwijaną przez ostatnie lata, obejmującą nowe pojazdy, wydarzenia oraz poprawki rozgrywki. Dzięki temu właściciele Switcha 2 otrzymają znacznie bogatszą wersję niż ta, która debiutowała na pozostałych platformach.