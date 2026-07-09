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The Crew Motorfest zmierza na Nintendo Switch 2. Znamy datę premiery

Mikołaj Berlik
2026/07/09 09:20
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Ubisoft potwierdził, że wyścigowa gra z otwartym światem trafi na nową konsolę Nintendo już tej jesieni.

Ubisoft oficjalnie zapowiedział premierę The Crew Motorfest na Nintendo Switch 2. Popularna gra wyścigowa z otwartym światem zadebiutuje na nowej platformie już 8 października.

The Crew Motorfest
The Crew Motorfest

The Crew Motorfest już wkrótce na Nintendo Switch 2

Ubisoft poinformował, że The Crew Motorfest ukaże się na Nintendo Switch 2 8 października. Tym samym wyścigowa produkcja z otwartym światem, która zadebiutowała w 2023 roku, trafi na kolejną platformę, dając graczom możliwość ścigania się po hawajskiej wyspie również w trybie przenośnym.

Decyzja o wydaniu gry na Switchu 2 nie jest przypadkowa. Ubisoft ujawnił, że The Crew Motorfest przekroczyło już próg 10 milionów graczy, a rozszerzenie dostępności na kolejną platformę ma pomóc w dalszym rozwoju społeczności. Wersja na konsolę Nintendo ma zawierać liczne aktualizacje i usprawnienia, które trafiły do gry od momentu jej premiery.

Gracze mogą liczyć na kompletną zawartość rozwijaną przez ostatnie lata, obejmującą nowe pojazdy, wydarzenia oraz poprawki rozgrywki. Dzięki temu właściciele Switcha 2 otrzymają znacznie bogatszą wersję niż ta, która debiutowała na pozostałych platformach.

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GramTV przedstawia:

Osoby, które chcą sprawdzić grę przed zakupem, nadal mogą skorzystać z pięciogodzinnej wersji próbnej, dostępnej na obecnych platformach. The Crew Motorfest na Nintendo Switch 2 zadebiutuje 8 października.

Źródło:https://gamingbolt.com/the-crew-motorfest-is-making-its-way-to-the-switch-2-on-october-8th

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PC
Ubisoft
Nintendo
The Crew
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
The Crew Motorfest
Nintendo Switch 2
Mikołaj Berlik
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tel. (+48 22) 332 16 00
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